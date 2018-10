Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii asa-numite campanii 'Wooferendum' sustin ca animalele de companie vor avea de suferit de pe urma iesirii tarii din UE, din cauza deficitului de veterinari, a cresterii costurilor de intretinere a patrupedelor, dar si a renuntarii la pasapoartele europene pentru acestea, relateaza Reuters…

- In jur de o mie de caini si stapanii lor au defilat duminica in centrul Londrei pana la palatul Westminster, sediul parlamentului, in sprijinul campaniei pentru stoparea Brexit-ului printr-un al doilea referendum, relateaza Reuters si AFP. Foto: (c) NEIL HALL / EPA Organizatorii asa-numite campanii…

- Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Presedintele si prim-ministrul "au cazut de acord ca Brexit-ul ofera o ocazie minunata"…

- Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a declarat sambata ca Uniunea Europeana ar trebui sa renunte la respingerea categorica a propunerilor Londrei in negocierile cu privire la Brexit, intrucat a crede ca aceasta 'va capitula' inseamna a-i judeca gresit pe britanici, transmite Reuters. …

- Politia britanica a anuntat miercuri ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, relateaza Reuters. "Soferul nu a...

- Politia britanica a anuntat luni ca investigheaza un vehicul suspect aflat intr-un centru comercial din estul Londrei, care a dus la inchiderea unei gari aglomerate, relateaza Reuters, citeaza mediafax.ro.

- ''Avem intentia ca, in toamna acestui an, sa incercam din nou sa aducem impreuna partidele din Irlanda de Nord'', a anuntat marti premierul irlandez Leo Varadkar intr-o conferinta de presa, transmite Reuters. Cea mai recenta astfel de incercare a esuat la jumatatea lunii februarie a acestui an din…

- O explozie a avut loc, duminica dupa-amiaza, in centrul capitalei Afganistanului, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. O explozie a avut loc, duminica dupa-amiaza, in centrul capitalei Afganistanului, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. Explozia…