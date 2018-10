Stop Brexit: Defilare cu câini centrul Londrei Organizatorii asa-numite campanii 'Wooferendum' sustin ca animalele de companie vor avea de suferit de pe urma iesirii tarii din UE, din cauza deficitului de veterinari, a cresterii costurilor de intretinere a patrupedelor, dar si a renuntarii la pasapoartele europene pentru acestea, relateaza Reuters si AFP. Buldogi, atat din rasa engleza, cat si din cea franceza, s-au aflat printre cainii prezenti la parada, alaturi de exemplare corgi, beagle sau husky. La cateva 'statii speciale' pe traseu, cainii au fost incurajati sa urineze pe fotografii ale unor promotori ai Brexit-ului, precum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

