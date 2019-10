Stoltenberg: Nu au fost solicitări pentru o prezenţă a NATO în nord-estul Siriei Stoltenberg a atras insa atentia asupra intereselor legitime ale NATO din regiune, ca membru al coalitiei internationale care lupta impotriva gruparii extremiste Statul Islamic. "Este extrem de important sa se asigure ca luptatorii SI capturati nu sunt eliberati si de aceea cei prezenti pe teren au responsabilitatea de a asigura ca nu se intampla acest lucru si ca acestia raman in captivitate", a spus secretarul general al NATO, potrivit dpa. Comentand planul evocat zilele trecute de ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, privind crearea unei zone de securitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

