Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi va indrepta rachetele impotriva armelor desfasurate de SUA in Europa dupa retragerea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un inteviu acordat postul Pervii Kanal.

- NATO a cerut miercuri Rusiei sa respecte tratatul incheiat in 1987 privind armele nucleare dupa amenintarea SUA de a-l denunta si a avertizat Moscova in cursul unei reuniuni de la Bruxelles in privinta ''determinarii de a-si asigura securitatea'', relateaza AFP. Reuniunea s-a derulat…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a indemnat Rusia sa actioneze "profesionist", subliniind ca nu este o situatie tipica Razboiului Rece, in contextul in care Moscova vrea sa efectueze teste balistice ca riposta la exercitiile occidentale efectuate in nordul Europei.Alianta Nord-Atlantica…

- Consiliul NATO-Rusia se reuneste intr-o ultima incercare de a evita relansarea cursei inarmarilor in Europa. NATO si Rusia se reunesc miercuri la Bruxelles intr-o incercare de a evita o noua cursa a inarmarilor in Europa, dupa ce SUA au anuntat ca se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare…

- Reprezentantii celor 29 de tari membre NATO se vor reuni joi la sediul Aliantei din Bruxelles pentru a discuta despre consecintele posibilei retrageri a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), document care - in opinia Washingtonul - nu mai este eficient, intrucat Rusia il incalca…

- SUA respecta pe deplin tratatul privind controlul armelor nucleare, datand din anii 1980, dar acesta nu poate fi eficient daca Rusia continua sa incalce prevederile acordului, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intrebat despre decizia Statelor Unite de a se retrage…

