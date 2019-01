Stoltenberg: Macedonia de Nord va deveni cel de-al 30-lea membru NATO ct de curnd

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat joi ca protocolul de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Alianta Nord-Atlantica va fi semnat in curand. "Am discutat si angajamentul continuu fata de politica usilor deschise si Skopje si Atena sunt de laudat aici, si prim-ministrul…

- Bucuresti, 31 ian /Agerpres/ - Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca eforturile Uniunii Europene pentru aparare sunt complementare si nu concurente cu ale NATO, subliniind ca Alianta ramane piatra de temelie a securitatii europene. Si presedintele Klaus Iohannis…

- Aflat joi la Bucuresti, inaltul oficial al NATO a fost primit de catre primul om in stat la Palatul Cotroceni, discutiile dintre Klaus Iohannis si Jens Stoltenberg fiind urmate de o declaratie comuna de presa. Referindu-se la intrevederea avuta cu secretatul general al NATO, presedintele a mentionat…

- Romania sustine cu fermitate consolidarea Aliantei Nord-Atlantice, a declarat joi presedintele Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. "Am reconfirmat, in dialogul cu secretarul general (n.r. - Jens Stoltenberg), angajamentul nostru clar de a ramane un aliat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca este important ca eforturile Uniunii Europene in domeniul apararii sa nu concureze cu cele ale Aliantei Nord-Atlantice, ci sa fie complementare."Ne bucura eforturile Uniunii Europene in privinta apararii si am declarat asta…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat vineri satisfactia dupa aprobarea de catre parlamentul grec a noului nume al Macedoniei, care, in opinia sa, va permite "consolidarea pacii si securitatii" in Balcani, relateaza AFP. "Punerea in aplicare a acordului" incheiat intre…

- In favoarea guvernului s-au pronuntat 151 din cei 300 de parlamentari, prin urmare nu va fi necesara convocarea de alegeri anticipate. Tsipras a solicitat votul de incredere duminica, dupa ce ministrul apararii, Panos Kammenos, partenerul de dreapta din coalitia guvernamentala, a demisionat…

- Parlamentul de la Atena a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura contra Guvernului Alexis Tsipras, reconfirmarea increderii in Executiv deschizand calea aprobarii de catre Grecia a acordului cu Skopje pentru solutionarea disputei privind numele Republicii Macedonia, informeaza cotidianul…