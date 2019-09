Statele Unite si talibanii poarta negocieri de mai bine de un an pentru a ajunge la un acord politic care sa puna capat razboiului care dureaza de 18 ani.



Saptamana trecuta, presedintele Donald Trump a anuntat ca Washingtonul va reduce aproape la jumatate prezenta trupelor americane in Afganistan, pana la 8.600 de militari, daca acordul de pace este finalizat.



Nu este clar ce efecte va avea o astfel de reducere asupra prezentei NATO in Afganistan, in contextul in care trupele americane reprezinta aproape jumatate din efectivele care participa la misiuni de pregatire si consiliere…