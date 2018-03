Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un articol din cotidianul Evenimentul Zilei in care este abordata problema repatrierii rezervelor de aur de catre mai multe țari europene, dar și a motivelor care ar putea sta in spatele acestor decizii.Evenimentul Zilei: Banca Nationala…

- Ministrul a declarat ca atacul „socant si nesabuit'' impotriva lui Skripal si a fiicei acestuia ilustreaza pericolele in crestere cu care se confrunta Marea Britanie din partea armelor chimice.

- Rusia a ales in mod deliberat o neurotoxina conceputa in perioada sovietica pentru otravirea in Salisbury a fostului agent rus, ca un avertisment pentru toți opozanții președintelui Vladimir Putin, susține ministrul britanic de externe Boris Johnson, citat de The Guardian. „Rusia este singura țara care,…

- Marea Britanie a informat NATO despre otravirea fostului spion Serghei Skripal. Guvernul de la Londra a informat, miercuri, Consiliul NATO, in privința otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in orașul englezesc Salisbury. “Marea Britanie a confirmat folosirea unui agent neurotoxic de nivel militar,…

- La cateva ore dupa ce Ambasada Rusiei la Londra a anuntat ca nu va respecta ultimatumul impus de guvernul britanic, in cazul otravirii fostului spion rus, Kremlinul a transmis ca Moscova nu are nicio implicare, dar ca nu accepta limbajul ultimativ. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA."Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Rusia cere sa aiba acces la substanta chimica aflata la originea otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, inainte de a oferi explicatiile cerute de Londra, a declarat...

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a acuzat luni Rusia in urma atacului cu o neurotoxina din Marea Britanie si a numit Kremlinul „o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate in lume”

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a acuzat luni Rusia, in urma atacului cu o neurotoxina in care fostul spion rus Serghei Skripal a fost otravit in Marea Britanie, seful diplomatiei americane numind Kremlinul "o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate in lume", scrie News.ro, citand…

- Polițiștii au descoperit la locul incidentului un obiect neidentificat pe care l-au ridicat. Amintim ca Skripal, în vârsta de 66 de ani, a fost spitalizat cu suspiciune de otravire, iar la ora actuala se afla în secția de terapie intensiva. Însoțitoarea sa în…

- Declaratiile lui Putin vin inainte cu doua saptamani de alegerile rezidentiale din Rusia. In cadrul unui discurs sustinut in fata sustinatorilor sai din Kaliningrad, Putin a fost intrebat ce eveniment din istoria Rusiei ar vrea sa il schimbe. ”Colapsul Uniunii Sovietice”, a raspuns…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Serghei Soigu a declarat ca armistitiul…

- Alianta Nord-Atlantica doreste sa coopereze cu Rusia in regiunea arctica, in pofida intensificarii tensiunilor in nordul inghetat, a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, intr-un interviu pentru publicatia Foreign Policy, citat de agentia de stiri Tass.

- Un oficial american sustine ca marina americana isi va intensifica prezenta in Marea Neagra pentru a contracara ofensiva tot mai crescuta a Rusiei in zona, mai ales dupa ce Federatia Rusa a anexat Crimeea in 2014. Sambata, distrugatorul USS Carney a ajuns in Marea Neagra si s-a alaturat navei…

- Rusia dezvolta o noua racheta cu raza medie de acțiune, incalcand astfel tratatul privind forțele nucleare de raza medie si scurta (INF), iar acest lucru poate duce la o noua cursa a inarmarii nucleare in Europa, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu oferit Bild.…

- Rusia incalca acordul privind lichidarea rachetelor cu raza scurta si medie de actiune. Acuzația a fost facuta de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul a declarat ca armata rusa dezvolta si testeaza asemenea proiectile.

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut o intrevedere bilaterala cu ministrul interimar al afacerilor externe al Republicii Slovace, Ivan Korcok, vineri, in marja conferintei de securitate de la Munchen, informeaza un comunicat al…

- "Atunci cand vom fi amenintati in vecinatatea noastra imediata, in special in Sud, va trebui sa fim capabili sa facem fata, inclusiv atunci cand SUA sau Alianta (Nord-Atlantica) vor dori sa fie mai putin implicate", a subliniat ministrul francez al apararii, Florence Parly, in cadrul unei conferinte…

- Rusia face si va face tot ce vrea in enclava baltica Kaliningrad, inclusiv sa desfasoare rachete tactice Iskander, fara a informa NATO, a declarat astazi seful Comitetului de aparare al Dumei de Stat, Vladimir Shamanov. "Este teritoriul nostru si facem acolo ce dorim", a spus Shamanov, fostul comandant…

- Ministrii apararii ai statelor membre NATO au convenit miercuri, in prima zi a reuniunii lor de la Bruxelles, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime in SUA si altul pentru mobilitate terestra…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Alianta Nord-Atlantica este pregatita sa raspunda la un apel al SUA pentru extinderea misiunii sale de instruire in Irak, in prezent restransa, pentru a sprijini reconstructia acestei tari dupa trei ani de razboi impotriva islamistilor,…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Luni, Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune. „Da, au fost instalate”, a spus el,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, luni, ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice ar trebui sa-si respecte promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, adaugand ca NATO se confrunta cu tot mai multe provocari, relateaza agentia DPA. In cadrul unei…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a avertizat, joi, ca Rusia si China isi asuma roluri ”alarmante” in America Latina si a cerut statelor din regiune sa coopereze cu Statele Unite, informeaza site-ul postului France 24.

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- Abandonand terorismul ca inamic public principal, Pentagonul a revizuit viziunea strategica a SUA, oficializand un nou Razboi Rece si desemnand ca principali adversari China si Rusia. Umbrita de gargara cvasi-cotidiana a lui Donald Trump, recent publicata ”Strategie a Apararii Nationale -2018” a ministerului…

- Secretarul de stat, viceministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, a calificat drept provocare declarația autoritaților moldovene referitor la intenția de a percepe bani de la Rusia pentru "ocuparea" Transnistriei, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Anterior, președintele…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe responsabilii de atacurile chimice din Siria dupa veto-urile ruse din noiembrie privind continuarea anchetelor internationale, in timp ce ambasadoarea SUA la ONU,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi Macedonia sa-si reglementeze diferendul cu Grecia care opune cele doua tari de peste 25 de ani si care nu i-a permis pana acum aderarea la Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP."Consider incurajatoare recentele progrese si va cer…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Rezultatele anchetei inițiate de Ministerul Sanatații la Institutul Mamei și Copilului din Capitala, unde o tinara susține ca a avortat in toaleta instituției, ar putea fi facute publice pe parcursul zilei de miine. Despre aceasta a vorbit Secretarul general de stat in domeniul sanatații, Boris Gilca,…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, vineri, ca se asteapta la intensificarea dialogului dintre Alianta Nord-Atlantica si Rusia in anul urmator, atit la nivel politic, cit si la nivel militar, a relatat agentia Dpa, citata de Deutsche Welle. Relatiile dintre Rusia si NATO au ajuns…

- Kremlinul a denuntat marti 'caracterul imperialist' al noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, acuzand Washingtonul ca se agata de o 'lume unipolara', in timp ce Beijingul a criticat 'mentalitatea de Razboi Rece' a administratiei SUA, reiesita din acelasi document, transmite AFP.…

- Cercetatorii de la Arhiva Naționala de Securitate din cadrul Universitații George Washington, specializata in obținerea informațiilor cheie declasificate din partea guvernului, au pus la punct 30 de documente cruciale care arata in mod clar ca oficialitati occidentale de rang inalt i-ar fi promis…

- Statele NATO si-au exprimat vineri preocuparea in legatura cu un sistem rus de rachete despre care Alianta Nord-Atlantica afirma ca ar putea incalca tratatul din 1987 de interzicere a acestui tip de arme, intr-un semn de sustinere fata de Washington, relateaza Reuters.SUA considera ca Rusia…