Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a chemat miercuri Rusia sa respecte 'in mod transparent si verificabil' Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), parafat de Washington si Moscova in urma cu 30 de ani, in vremea Uniunii Sovietice, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Rusia trebuie sa opreasca dezvoltarea sistemului de rachete de croaziera care incalca Tratatul nuclear semnat la sfarsitul Razboiului Rece, iar daca nu se va intampla acest lucru Statele Unite vor incerca sa distruga rachetele inainte sa devina functionale, a afirmat Kay Bailey Hutchison, ambasadoarea…

- Rusia dispune de un nou tip de rachete care ameninta Europa - încalcând astfel Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - iar NATO doreste imediat o explicatie, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

- Premierul republicii separatiste Abhazia, din Georgia, a murit sâmbata seara într-un accident de mașina, a anunțat guvernul local, relateaza AFP. Gennady Gaguliya, în vârsta de 70 de ani, a murit într-un accident rutier între Psou, în sudul…

- Ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov a declarat marti ca Moscova este pregatita sa discute cu SUA despre cele mai noi arme strategice ale sale, informeaza DEFENSE ROMANIA. ”Super-armele” Rusiei nu fac parte din Tratatul privind fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF), precizand…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a sustinut joi, imediat dupa incheierea summitului de la Bruxelles, o conferinta de presa in care a prezentat principalele concluzii la care au ajuns aliatii, spunand ca "a fost un summit foarte bun", se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul aliantei.…

- Germania este „in totalitate controlata” de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti, a declarat presedintele SUA, Donald Trump, la un mic dejun oficial premergator summitului NATO de la Bruxelles, informeaza site-ul postului CNBC, preluat de Mediafax. „Germania este in totalitate controlata…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP. ”Germania este prizoniera Rusiei,…