Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Organizațiilor Studențești din Romania trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca este al doilea an consecutiv care incepe fara un ministru, insa reprezentanții Ministerului Educației spun ca absența conducerii nu afecteaza școlile, elevii sau profesorii, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Blocul Național Sindical a luat act de propunerea PSD cu privire la asumarea unui pact pentru bunastare. Ideea in sine consideram ca este una binevenita. Este o inițiativa care ar trebui sa adune in jurul mesei leadership-ul tuturor partidelor politice dar și reprezentanții partenerilor sociali reprezentativi…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, arata ca elevii din Romania au ajuns sa primeasca manuale vechi din anul 2001, deteriorate și greu de descifrat. Mai mult, manualele nici macar nu se mai tiparesc și nu se mai pot cumpara unele noi.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu…

- Razvan Raț (38 de ani), fost capitan al echipei naționale, s-a declarat dezamagit de atitudinea suporterilor prezenți la meciul dintre Romania și Spania (scor 1-2). Vezi AICI desfașurarea partidei Inainte de fluierul de start, s-a ținut un moment de reculegere pentru fiica fostului selecționer al Spaniei,…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) marcheaza și in acest an Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitelor prin mai multe acțiuni care au drept obiective creșterea gradului de conștientizare privind virusurile hepatitice in randul societații, creșterea numarului celor care…

- Intr-o postare pe Facebook, reprezentantii profesorilor ieseni din judet atrag atentia asupra starii proaste a infrastructurii din Romania. "«Podul» de la Crasna, Vaslui! Au trecut 30 de ani! Si ...nimic! Cati trebuie sa mai murim in accidente pentru a-i convinge sa faca ceva si in Moldova? «Moldova»-…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, trage un semnal puternic de alarma privind viitorul „sportului alb” in Romania, informeaza gsp.ro.Țiriac e de parere ca actualul mod in care FRT e organizata nu da speranțe in descoperirea unei noi campioane de nivelul Simonei Halep. Pre;edintele…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, trage un semnal puternic de alarma privind viitorul „sportului alb" in Romania. Finala Wimbledon 2019 dintre Simona Halep și Serena Williams se joaca sambata, de la ora 16:00. Va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport.…