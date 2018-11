Stolojan avertizează: O viitoare criză economică ar putea să găsească România nepregătită VIDEO "Nu sunt pesimist, dar am vazut multi analisti, oameni politici, care spun ca criza va veni odata cu schimbarea ciclului economic in Europa. Dupa 10 ani de crestere in Europa si Romania ne asteptam sa vina si ciclul de inversare cand economia stagneaza sau descrescte. Noi in Romania am utilizat rezervele pe marirea salariul in sectorul public si cresterea pensiilor. Acest gen de cheltuieli nu le poti reduce cand vine criza. Exista decizie a CCR care a rasturnat decizia luata de Basescu. Nu cred ca un partid in caz de criza se va mai gandi sa taie, exista si alte mijloace cum a aratat Ungaria",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

