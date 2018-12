Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoichița, fost antrenor la Steaua, a vorbit despre plecarea lui Nicolae Dica și a lasat sa se ințeleaga ca tehnicianul a pierdut vestiarul și ca relația cu jucatorii nu era cea mai buna. "Pe mine ma surprinde un singur lucru. Pana acum, eu am vazut declarațiile multor jucatori care-și pierd antrenorul…

- Nicolae Dica și-a dat demisia de la FCSB și dezvaluie dialogul pe care l-a avut aseara cu Gigi Becali, dupa infrangerea cu CFR Cluj, 0-2. "Eu l-am sunat pe patron aseara. I-am spus ca n-a procedat corect fața de mine. I-am spus ca peste 2-3 ani o sa ma sune sa vin inapoi la Steaua. Mi-a spus sa ma duc…

- Nicolae Dica a vorbit astazi pentru prima data despre motivele care l-au impins sa-și dea demisia de la FCSB, dupa 0-2 cu CFR Cluj. "Eram hotarat de aseara sa plec. Eu nu ma leg de o suma de bani. Au fost momente cand m-am gandit ca pot ramane la Steaua doar pentru contract, dar m-am gandit ca mi s-a…

- Gigi Becali a anunțat azi pentru a-l schimba pe Nicolae Dica are trei variante: Mihai Teja, Dan Alexa și inca un antrenor pe care a refuzat sa-l numeasca. (Detalii AICI) Al treilea nume pe lista cu Becali este Dan Petrescu, 50 de ani, antrenorul care a facut-o campioana pe CFR Cluj in sezonul trecut.…

- Dupa 0-2 cu CFR Cluj, ultimul meci din 2018, Gigi Becali a avut o ieșire nervoasa și l-a atacat pe antrenorul Nicolae Dica, cerandu-i demisia. Gigi Becali a inceput deja cautarile pentru un nou antrenor, iar patronul FCSB se gandește la mai multe nume importante. Deși favorit pare Laurențiu Reghecampf…

- Scandal in toata regula la Steaua, dupa esecul de pe teren propriu in fata celor de la CFR Cluj, 0-2. "Batjocura nu-mi place. N-a fost diferența mare pe teren: noi am ratat, ei au marcat. Jucatorii mei...

- Nicolae Dica s-a enervat dupa ce a fost intrebat cum și-a motivat echipa in aceste zile premergatoare partidei cu echipa campioana a Ligii 1. "Eu nu pot sa motivez echipa, nu ați vazut ca așa se spune? Eu știu ce pot, nu trebuie sa-mi spuna alții ce pot sau nu sa fac! Ma deranjeaza ca astfel…

- Mihai Teja (40 de ani) pregatește in acest moment revelația sezonului din Liga 1. Este pe podium cu Gaz Metan Mediaș, la un punct in spatele liderului FCSB și la egalitate de puncte (20) cu campioana en-titre, CFR Cluj. Vehiculat drept principalul candidat la inlocuirea lui Nicolae Dica, Teja…