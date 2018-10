Stoican – Hagi 0-5

Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iasi are sansa sa obtina primele puncte in fata Viitorului, vineri seara, de la ora 21:00, in Copou, dupa un sezon trecut negru impotriva fostei campioane. Moldovenii au pierdut toate cele patru meciuri cu Viitorul, doua in sezonul regulat si

- Poli Iasi se numara printre echipele care cedeaza foarte greu puncte pe propriul teren in acest sezon. Elevii lui Flavius Stoican au disputat patru meciuri pe ”Emil Alexandrescu” in acest debut de stagiune si au pierdut doar doua puncte din cele

- Poli Iasi si Viitorul Constanta se vor intalni de doua ori in mai putin de o luna pe stadionul din Copou. Fosta campioana a Ligii 1 Betano va descinde mai intai la Iasi pe 5 octombrie, in campionat, in cadrul etapei a 11-a, urmand sa revina pe

- Dupa un inceput ezitant de sezon, Poli Iasi si-a revenit si a bifat trei victorii in ultimele patru intalniri. Succesul din runda precedenta, 3-2 la FC Voluntari, a apropiat echipa din Copou de zona play-off, dar moldovenii spera sa bata pe Dinamo

- Tehnicianul care a dus-o pe Poli Iasi in premiera in play-off-ul Ligii 1, in stagiunea trecuta, a avut parte de un debut de campionat mai tensionat decat se astepta. Dupa sapte etape, echipa din Copou se afla pe locul 11, cu 8 puncte

- Poli Iași - Concordia Chiajna LIVE VIDEO. Ultimul meci din Liga 1 inainte de pauza internaționala se joaca in Copou. Poli Iași primește replica celor de la Concordia Chaiajna, intr-un duel care poate fi urmarit live video online

- Compania de Transport Public Iasi pune la dispozitia suporterilor mijloace de transport in comun dupa incheierea meciului de vineri, 17.08.2018, care se va desfasura pe Stadionul "Emil Alexandrescu" din Copou. Astfel, dupa partida dintre FC Politehnica Iasi si FC Botosani, in jurul orei 23:00, vor circula…

- Incepand de vineri se reia un nou sezon competițional de Liga 1, iar echipele din prima liga continua sa faca mișcari importante pe piața transferurilor. Dupa ce l-a pierdut pe Qaka transferat la FCSB, dar și dupa ce-au mai plecat 7 jucatori din Copou, ieșenii s-au pus serios pe treaba pentru a completa…