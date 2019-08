Stiri pe aceeasi tema

- Importurile foarte mari de gaze din aceasta perioada reprezinta un lucru benefic, intrucat pretul de import in timpul verii este mai mic, iar gazele vor fi stocate in depozite, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. El a fost intrebat de jurnalisti cum…

- Romania a importat in luna iunie 2019 o cantitate de gaze de 1.479.598 MWh, de 364 de ori mai mult fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). În iunie 2018, România a importat doar 4.061 MWh, potrivit Agerpres. …

- In mai 2018, Romania a importat doar 3.353 MWh.Aceasta dupa ce, in luna aprilie 2019, cantitatile de gaze importate fusesera de 100 de ori mai mari decat in aprilie 2018.Totodata, pretul mediu al gazelor de import in luna mai 2019 a fost de 89 de lei pe MWh, conform datelor ANRE,…

- Pretul gazelor de productie interna a avut o medie de 101,24 lei pe MWh pe bursa in luna mai, ceea ce reprezinta un record istoric pentru gazele romanesti, potrivit datelor Bursei Romane de Marfuri, analizate de AGERPRES. OUG 114/2018 - aprobata in decembrie 2018 - a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru…

- Bursa Romana de Marfuri (BRM) lanseaza, din iulie, piata produselor standardizate pe termen mediu si lung pentru tranzactionarea gazelor naturale, in conditiile asigurarii de catre BRM a serviciilor de Contraparte Centrala, potrivit unui comunicat al bursei, potrivit agerpres.ro.BRM considera…

- Bursa Romana de Marfuri (BRM) lanseaza, din iulie, piata produselor standardizate pe termen mediu si lung pentru tranzactionarea gazelor naturale, in conditiile asigurarii de catre BRM a serviciilor de Contraparte Centrala, potrivit unui comunicat al bursei, remis, joi, AGERPRES. BRM considera ca piata…

- Plafonarea de catre Guvern, prin Ordonanta de Urgenta 114/2018, a pretului de vanzare la gazele naturale catre consumatori va genera un impact negativ pe termen lung asupra sectorului romanesc al gazelor naturale, releva concluziile studiului "Piata gazelor naturale din Romania: Cum garantam securitatea…

