Stocurile de vaccin gripal ar putea fi suplimentate In condițiile in care 11 romani și-au pierdut deja viața din cauza gripei, iar circulația virusului s-a intensificat, Ministerul Sanatații ia in calcul suplimentarea stocurilor de vaccin. Scenariul de anul trecut in ceea ce privește evoluția gripei se repeta și anul acesta. Asistam la o intensificare a circulației virusului gripal inca din primele zile […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

