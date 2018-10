Stocurile de cărbune, la limita de jos. CEH va importa huilă Cele patru unitați miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara au o producție de carbune de circa 1500-1600 de tone/zi. Cantitatea extrasa este la minimul istoric, iar din cauza acestui lucru este aproape imposibil sa se constituie stocul de carbune necesar pentru perioada de iarna. Lipsa echipamentelor miniere, a investițiilor din subteran iși lasa o amprenta adanca asupra productivitații. “Cu stocurile sunt ceva probleme pentru ca producția este destul de scazuta, din cauza unor probleme aparute la mina Vulcan, care este in dezechipare cu un abataj. Acolo sunt doua abataje,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

