- Ministrul Energiei, Anton Anton, si secretarul de stat Doru Visan vor avea, joi, o noua intalnire cu liderii sindicali din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), ca urmare a reluarii grevei in carierele CEO, a anuntat ministerul. In noaptea de miercuri spre joi, una din cele trei unitati functionale…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, impreuna cu secretarul de stat, Doru Visan, vor avea joi o noua intalnire cu liderii sindicali din cadrul Complexului Energetic Oltenia, in urma reluarii grevei in carierele CEO. Discuţiile vor avea loc începând cu ora 12:00 la sediul Prefecturii din…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, se afla dimineata deja in drum spre Oltenia, unde va incerca sa aplaneze conflictul deschis dintre stat minerii aflati in greva. Comunicatul Ministerului Energiei: "Ministrul Energiei Anton Anton impreuna cu Secretarul de Stat Doru Visan vor avea in cursul zilei de…

- Minerii din Oltenia au continuat marți greva spontana, inceputa la sfarșitul saptamanii trecute. De dimineața, li s-au alaturat, in semn de solidaritate, și cativa colegi de la termocentralele din zona, care au intrat in greva foamei. Administraţia i-a acționat însă pe greviști…

- Numarul grevistilor care se afla in prezent in greva foamei in fata sediului Complexului Energetic Oltenia a ajuns la 5. Aceștia au recurs la aceasta forma de protest pentru a se solidariza cu minerii care au blocat activitatea in toate carierele si care cer cresteri salariale. In total, in fata Complexului…

- Minerii de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) vor primi majorari salariale de 12%, insa numai dupa ce vor incepe negocierile intr-un cadru legal si, respectiv, dupa reluarea programului de lucru in cariere, informeaza Ministerul Energiei, potrivit a1.ro. "Ca urmare a situatiei generate de…