Stocul de spaţii industriale a depăşit 4 milioane mp, în primul semestru Din stocul modern total de 4 milioane de mp de spatii industriale, o suprafata totala de 55% se afla in orasele regionale. Bucurestiul detine restul de 45%, ramanand astfel, cu aproape jumatate din totalul stocului, cea mai dorita zona din Romania de catre dezvoltatorii de spatii industriale.



Dezvoltarile industriale sunt raspandite in apropierea Capitalei, in special aproape de autostrazi, in zona de vest fiind concentrata cea mai mare parte a proiectelor, respectiv 73% din stocul modern din Bucuresti. Zona de nord se dezvolta treptat si se contureaza ca urmatorul hub industrial al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

