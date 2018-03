Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Guta a inceput sa frecventeze saloanele de infrumusetare, in ultima perioada. Mai mult, ea si avut multe postari pe retelele de socializare, dupa ce a trecut pragul acestor cabinete care i-au ridicat si moralul fostei sotii a lui Nicolae Guta. „Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut…

- Nuclearelectrica a indeplinit doar 27,6% din obiectivele majore de investiții raportate la programul pe 2017 al societații. De asemenea, gradul de realizare al planului valoric anual de investiții cumulat de la inceputul anului este de 40%, se precizeaza in raportul administratorilor societații pe 2017.…

- Un avion de mici dimensiuni a fost serios avariat, sambata dupa-amiaza, in zona aerodromului din Cisnadie, judetul Sibiu. Pilotul ar fi ratat decolarea, iar aparatul de zbor s-a lovit de copacii din zona. Cele doua persoane aflate la bord, pilotul si copilotul, nu au suferit vatamari corporale. Incidentul…

- Trump ar vrea sa expulzeze diplomați ruși, dupa otravirea spionului Skripal. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, vrea sa expulzeze mai mulți diplomați ruși dupa otrivrea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, susțin mai multe surse pentru Bloomberg. Revenim cu detalii. #salvatipipera…

- Economistii din toate colturile lumii se pregatesc pentru cea mai efervescenta saptamana de la inceputul anului 2018, incat de la schimbarea guvernatorului Bancii Centrale din China, pana la dobanzile de referinta setate de Fed si de Bank of England, urmatoarele zile se anunta a fi determinante…

- Mina Basaran, fiica unui magnat turc, se afla in avionul care s-a prabușit duminica, in Iran, alaturi de 7 prietene și trei membre ale echipajului. Unsprezece persoane au murit in urma evenimentului tragic.

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- Romania da prioritate unei controversate modificari a sistemului judiciar, chiar intr-un moment in care cresterea economiei incepe sa nu mai aiba cel mai rapid ritm din Uniunea Europeana. Propunerile afecteaza increderea oamenilor de afaceri si risca sa indeparteze si mai mult companiile, care deja…

- Zeci de firme romanesti au expus haine, bijuterii si alte accesorii la Paris Fashion Week, in perioada 27 februarie - 5 martie, a informat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- CHIȘINAU, 6 mart — Sputnik. Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit în Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit.…

- Europa va fi lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie, dupa frontul siberian care a provocat haos din Marea Britanie pana in Italia, ceea ce va duce la preturi mai mari ale energiei, relateaza Bloomberg.Preturile energiei au crescut in asteptarea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvolare (BERD) a anuntat, marti, ca in 2017 profitul sau net a scazut cu aproape 25%, pana la 772 milioane de euro, de la aproape 1 miliard de euro in 2016, informeaza Reuters.

- Profitul grupului german Volkswagen aproape s-a dublat in 2017, datorita vanzarilor-record ale diviziilor de lux Audi si Porsche si a reducerii costurilor la brandul VW, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Cel mai mare producator auto european a anuntat ca profitul operational…

- Un incident major, urmat de o explozie si prabusirea unei cladiri soldata cu sase raniti, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei, insa politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista, relateaza AFP,

- Grupul auto chinez Zhejiang Geely Holding a ajuns la o participatie de 9,69% din acțiunile producatorul auto german Daimler AG, dupa achiziții de aproape 7,5 miliarde de euro (9,2 miliarde de dolari), in continuarea ofensivei asupra sectoarelor de inalta tehnologie europene. Zhejiang Geely a devenit…

- Letonia vrea sa il impiedice pe Ilmars Rimsevics, membru in consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE), sa revina la post, dupa ce acesta a fost implicat intr-un caz de luare de mita care a provocat un soc in statul baltic, a afirmat premierul Maris Kucinskis intr-un interviu, transmite…

- Cel putin 17 persoane au fost omorate in Mozambique, dupa ce un munte de deseuri s-a prabusit peste casele lor, in Maputo, capitala tarii, scrie BBC. Mai multi rezidenti au fost raniti...

- Producatorul de caramizi Cemacon a inregistrat anul trecut un profit net de 13,2 milioane lei, cu 58% mai mare fata de cel din 2016, conform datelor preliminare transmise Bursei de Valori Bucuresti.

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii avand peste 50 de pasageri la bord, a anuntat presa locala citata de AFP.Avionul, care asigura legatura intre Teheran si Yasouj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea Samirom" (la circa 480 km…

- Bancile din Europa au o problema de care nu reusesc sa scape, si anume credite neperformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le impovareaza bilanturile contabile, relateaza Bloomberg, conform news.ro.Analistii spun ca imprumuturile cu intarziere la plata reduc capacitatea bancilor…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a raportat annul trecut un profit net de 26,4 milioane lei, in scadere cu 90%, de la 272,36 milioane lei in anul anterior, potrivit datelor peliminare transmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Profitul net a inregistrat o scadere…

- Pompierii sigheteni au fost solicitați sa intervina astazi, 14.02., in municipiul Sighetu Marmației, unde tavanul din incaperea unui camin de batrani s-a surpat. In urma surparii tavanului au rezultat doua victime, 76 și 73 de ani, care au fost preluate și transportate la spital de catre echipajele…

- Simona Halep (26 de ani, 2 WTA) a plecat, luni, spre Qatar, acolo unde va participa la turneul de la Doha, in care va debuta direct in turul al doilea, miercuri. La putin timp dupa ce a confirmat ca s-a inteles cu Nike, constanteanca s-a declarat multumita de conditiile financiare ale intelegerii.

- Niciun moldovean nu se numara printre victimele tragediei aviatice din Rusia. Informația a fost confirmata pentru unimedia de purtatorul de cuvant al Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Alexandr Roitman. Ieri, un avion cu 71 de persoane la bord, care zbura de la Moscova in orașul Orsk…

- Thomas Piketty, un economist in jurul caruia s-a creat multa valva, este de parere ca apartenenta la Uniunea Europeana nu a adus beneficii nete tarilor din Europe de Est ca Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia. Pentru Piketty, aceste tari sunt proprietatea companiilor bogate din Vest, sunt…

- Aeronava de pasageri An-148 a companiei „Saratov Airlines" s-a prabușit dupa decolarea din Moscova. La bord se aflau 71 de persoane. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare. Potrivit primelor informații,…

- Sase turisti si pilotul se aflau la bordul elicopterului Airbus Eurocopter EC130, al companiei Papillion Airways, in momentul prabusirii in zona vestica a Marelui Canion al fluviului Colorado, localizat in statul Arizona. Potrivit autoritatilor locale, persoanele ranite au traumatisme de nivel…

- Bursa din New York s a prabusit dramatic, joi, pentru a doua oara in ultima saptamana. Indicele de reper al bursei, Dow Jones, a incheiat sedinta de tranzactionare cu o pierdere de 4,15 la suta. Si indicii Nasdaq si Standard and Poors 500 au fost pe minus, cu aproape 4 . Prabusirea bursei din New York…

- BRD, a doua cea mai valoroasa institutie de credit de la bursa dupa Banca Transilvania, ar putea plati dividende cu un randament de 12,4% din profitul net realizat anul trecut in contextul in care banca propune actionarilor ca 83% din rezultatul net de 1,4 mld. lei sa se indrepte spre investitori. La…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

- Proprietarul grupului Hennes & Mauritz AB (H&M), Stefan Persson si familia, ar putea sa isi majoreze controlul asupra celui de-al doilea retailer mondial de imbracaminte printr-o oferta ce permite investitorilor sa-si converteasca dividendele in actiuni, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani, potrivit Bloomberg.

- Familia unei tinere de 16 ani, care este fina regretatei Ileana Ciuculete, a dat Primaria Pitesti in judecata dupa ce tavanul unui pasaj pietonul din oras a cazut peste ea. Alexandra Maria Voinicila a stat trei saptamani cu piciorul in ghips si a ratat participarea la preselectiile pentru Vocea Romaniei.

- Retailerul suedez Hennesamp;Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani, potrivit Bloomberg, preluat de Ziarul Financiar.Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in…

- Departamentul american al Justitiei si Comisia pentru Siguranta Comerciala din SUA verifica daca firma Apple a incalcat reglementarile privind proceduri de siguranta prin incetinerea functiilor modelelor mai vechi de iPhone, afirma surse citate de agentia Bloomberg si de site-ul Axios.com. Institutiile…

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- Autoritile din Arabia Saudita intentioneaza sa obtina 100 de miliarde de dolari de la printii suspectati de coruptie, scrie agentia Bloomberg. Potrivit sursei citate, negocierile cu persoanele retinute,...

- CSM Politehnica Iasi a suferit primul esec al anului. Intr-un meci amical disputat in Antalya, unde se afla in cantonament, echipa pregatita de Flavius Stoican a cedat cu 2-3 (2-1) in fata gruparii Korona Kielce, care se situeaza pe locul VII in primul esalon din Polonia. CSM a condus cu 2-0 ca…

- Bitcoin a coborat miercuri sub nivelul de 10.000 de dolari, valoarea sa fiind cu 50% sub maximul record atins in urma cu doar o luna, ca urmare a atentiei tot mai mari data de autoritatile de reglementare monedelor virtuale, dar ulterior a recuperat pierderile, transmite Bloomberg, scrie News.ro.

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a declarat, luni seara, ca a avut o discutie cu presedintele Romaniei, in care i-ar fi spus acestuia ca ar fi interesant sa-si incheie mandatul de ministru de Ziua Culturii, in contextul ședinței Comitetului Executiv al PSD unde se discuta soarta Guvernului Tudose.…

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari in sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime in acest an dupa cea inregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg,

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie CNN Money, preluat de News.ro. Forbes estimează averea netă a lui Bezos…

- Multa lume se întreaba daca este pacat sa spele haine dupa Boboteaza. Asadar, este sau nu pacat sa speli dupa aceasta mare sarbatoare. Realitatea.net va ofera raspunsul la aceasta întrebare.

- Autoritatile din Arabia Saudita au arestat 11 membri ai familiei regale dupa ce un grup de printi a organizat un protest la palatul regal, in urma intrarii in vigoare a unui decret care stabileste ca statul nu le va mai plati facturile de electricitate si de apa curenta, potrivit Bloomberg.…

- Cel puțin 48 de persoane au murit, marți, dupa ce autocarul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de 150 de metri, in statul sud-american Peru, potrivit cnn.com. Din primele cercetari, se pare ca autocarul, ...

- In timp ce protestele sangeroase si duritatea recesiunii lovesc Venezuela, Luisa Ortega Diaz, fostul procuror sef al Venezuelei incearca sa imbunatateasca peisajul politic al statului, pledand public impotriva presedintelui Nicolas Maduro, si a jocurilor de putere la care acesta apeleaza pentru…