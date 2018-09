Stiri pe aceeasi tema

- Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti s-au scumpit in medie cu 250 de euro in luna august fata de iulie, ceea ce inseamna mai putin de 1%. Raportat la luna august din 2017 insa, pretul mediu este cu aproape 9% mai mare. In august 2018, media de pret pentru un apartament…

- ♦ Bancile locale au in portofolii aproximativ 16,8 milioane de carduri, insa doar 13 milioane de carduri sunt active, adica sunt folosite in mod frecvent de detinatori. Platile cu cardul la POS-urile instalate la comercianti bat record dupa record, iar in prima jumatate a acestui…

- Brokerii se asteapta ca in urmatoarele luni cererea de credite sa se tempereze, iar noi varfuri ale volumului de credite sa fie inregistrate in toamna, in special in lunile octombrie si noiembrie. Iunie a fost cea mai buna luna pentru creditele ipotecare in lei din prima jumatate a lui 2018,…

- Producatorul berilor Ursus, Timisoreana si Ciucas continua investitiile in acest an atat in cresterea productiei, cat si in promovare, compania fiind prezenta inclusiv la cele mai mari festivaluri de muzica - Untold si Neversea. Cresterea veniturilor din ultimii ani a adus o schimbare in…

- Compania poloneza Credit Value Invest­ments (CVI), liderul pe piata de private debt din Europa Centrala si de Est, vrea sa ajunga in 1-2 ani la finantari anuale de 200 milioane euro in Romania, piata pe care a acordat pana acum credite de 57 milioane de euro, a spus la ZF Live Ciprian Nicolae, directorul…

- „Noi ne adresam firmelor cu 5-20 de angajati, care nu au un director financiar, un departament financiar-contabil, in care managerul are el totul in cap.“ ThinkOut, startup-ul din Iasi care a dezvoltat o aplicatie de analiza si prog­no­za financiara pentru IMM-uri, a ajuns la 100 de utilizatori…

- Decembrie 2016 a fost un punct de infle­xiu­ne in evolutia bursei locale, avand in vedere ca transfomarea MedLife in companie publica, venita dupa o seceta de opt ani de listari antreprenoriale, a fost urmata, in putin peste un an, de alte cinci companii private care au facut pasul catre bursa. Noii…

- Alro Slatina (ALR), una dintre cele mai profitabile companii din Romania, este evaluata la 4,4 mld. lei daca in cal­cul este luat pretul din intervalul superior al ofertei de vanzare de actiuni pe care compania o desfasoara in prezent la bursa. Spre comparatie, in decembrie 2002, in anul in care…