- Batranul Pastorel Teodoreanu, unul dintre cei mai de seama epigramiști pe care i-a avut Romania, era pantagruelic nu doar in ceea ce privește cultura - caci citea pe nerasuflate -, ci și un mare gurmand și degustator de vinuri.

- Primaria Municipiului Dej organizeaza conferința cu tema „Unirea Basarabiei cu Romania”, marți, 27 martie 2018, cu incepere de la ora 12:00, in Sala de conferințe a Muzeului Municipal Dej. In cadrul conferinței, prof. Valeria Huza va prezenta comunicarea cu titlul „Basarabia pamant romanesc”. Dupa conferința,…

- Romania și Suedia vor juca un amical pe 27 martie, de la ora 21:30, care se va disputa pe stadionul "Ion Oblemenco". Potrivit surselor GSP.RO, incepand de duminica, cei de la Ecogarden, firma care se ocupa de gazonul de pe "Ion Oblemenco", au acoperit suprafața de joc cu o prelata speciala, care lasa…

- Simona Halep (Romania, 1 WTA) a suferit sambata dimineata una dintre cele mai dure infrangeri ale carierei: 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinale la Indian Wells.Daria Kasatkina (Rusia, favorita 20) - Naomi Osaka este finala de la Indian Wells, potrivit Mediafax. Rusoaica…

- Dilaver Ismail provine dintr-o familie de origine turca si duce mai departe, alaturi de sotia sa, o veche indeletnicire mostenita de la strabunicul sau. Intr-o mica fabrica de la periferia Galatiului, prepara braga naturala facuta dupa o reteta tinuta secreta cu sfintenie. “Trebuia sa duca cineva aceasta…

- Romania este țara tuturor posibilitaților și asta ni se dovedește din plin in fiecare zi. Surse politice convergente ne-au precizat ca in Ministerul Culturii ne confruntam cu o situație halucinanta. Pentru ca este Anul Centenarului, Ministerul Culturii asigura fonduri pentru contrucția de monumente…

- Noua taxa auto poate ajunge pana la 3.000 de euro! Noua taxa auto 2018 va fi introdusa cel mai probabil la inceputul verii, urmand sa fie platita o singura data, la prima inmatriculare a mașinii. Varianta de lucru in acest moment prevede ca mașinile vor fi taxate intre 50 și 3.000 de euro, in funcție…

- 'As dori ca prin ceea ce vom decide astazi, sa simtim ca in interiorul PNL creste coeziunea, creste dorinta de combativitate si ca energiile din interiorul PNL se vor concentra pe doua directii. Una, cu care ne luptam, deja, destul de bine in ultima perioada, de contracarare a politicilor PSD, dar,…

- O batrâna din Nimoreni se mândrește ca i-a vazut pe regii Carol al II-lea și Mihai, și ca „cel care a furat miliardul” sarbatorește ziua ei de naștere Pentru ca pe 8 martie se sarbatorește Ziua Internaționala a Femeii, TIMPUL a decis sa prezinte istoriile cutremuratoare…

- Cutremurul a avut doar 2 grade, insa ceea ce atrage atenția este locul in care acesta s-a produs: județul Prahova. Puțini știu ca Romania are mai multe zone seismice, in afara de zona Vrancea. Cutremure neobișnuite au mai avut loc și in alte parți ale țarii. De pilda, in zona Carei din județul…

- Acum câteva clipe, Consiliul Raional Telenești a anunțat ca a semnat Declarația de Unire cu România și a devenit astfel al doilea raion, dupa Strașeni, care face acest pas important. Iata documentul care confirma gestul consilierilor raionali: …

- Vanzatorii ambulanti de colaci secuiesti reprezinta la constanta in Romania ultimilor ani. Toata lumea stie de kurtoskolacs, asa cum se numesc in limba maghiara. Reteta este simpla si se pot prepara usor si in casa.

- Precomenzile pentru noul flagship Samsung au inceput inca de duminica, 25 februarie.Imediat dupa evenimentul de prezentare, care a avut loc duminica, de la ora 19.00, au inceput si precomenzile pentru Galaxy S9. Romanii care vor comanda din timp telefonul il vor primi cu pana la 7 zile mai devreme…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- La o saptamana de la lansarea single-ului “Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selecției Naționale Eurovision. “Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie, și va putea fi votata pentru a reprezenta…

- La o saptamana de la lansarea single-ului „Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selectiei Nationale Eurovision. „Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie si va putea fi votata pentru a reprezenta…

- In aceasta seara, de la 20:00, incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Periculoase, abuzive, inoperabile, cu ”dedicatie”, devastatoare ca efect, imposibile. Acestea au fost expresiile folosite cel mai des in spatiul public cu privire la modificarile legilor justitiei. Atentia specialistilor din domeniu s-a concentrat pe tentativa de a controla politic justitia, insa au…

- Cu o saptamana inainte de lansarea pe micile ecrane a show-ului „Ferma Vedetelor”, artiștii concurenți, in frunte cu Monica Birladeanu și Nea Rața, ne-au dat intalnire la o ferma din județul Giurgiu pentru a ne oferi un mic show din ceea ce urmeaza sa se difuzeze incepand cu 13 februarie. Aceștia au…

- Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat…

- Teodor Meleșcanu a vorbit despre relația cu Republica Moldova, pentru care Guvernul Romaniei pregatește un numar solid de acțiuni pentru acest an. Marea majoritate a proiectelor in ceea ce privește relația cu Republica Moldova vor fi implementate in prima parte a anului. „Dialogul cu Republica…

- Miercuri, la Strasbourg, pe agenda plenului Parlamentului European, este inscrisa dezbaterea pe problema atat de sensibila ce priveste existenta unor posibile atacuri grave si persistente la adresa Statului de drept din Romania, pornindu-se de la pachetul legilor justitiei aprobate deja de Parlamentul…

- Romania este o natiune de proprietari de locuinte România este o natiune de proprietari de locuinte. În 2016, 96 % din locuintele principale erau în proprietate personala, iar pentru marea majoritate a gospodariilor, casa în care locuiesc reprezinta partea cea…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat proiectia principalilor indici macroeconomici, varianta de iarna, din care reiese ca economia Romaniei ar fi crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, dupa ce in varianta de toamna estimase cresteri de 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018.Citeste…

- Ingrediente - 10 felii bacon- 300 g spanac- 1 pulpa curcan dezosata- 1 ceapa- 2-3 linguri ulei- 5 linguri suc de rosii- 200 ml bere neagra- 4 catei de usturoi- 10 caise uscate- sare- piper- cimbru, dupa gust. Incearca si Stiuca…

- Forțele Navale Romane intenționeaza sa se doteze cu trei submarine, de tip mediu, care urmeaza sa fie construite intr-unul din șantierele navale din Romania in cadrul unui nou program major de inzestrare al Armatei, potrivit ministrului Apararii Naționale, Mihai Fifor.

- Stela Popescu a aparut la mijlocul lunii octombrie 2017, la emisiunea "Guess my age" de la Antena 1, unde concurentii trebuie sa ghiceasca varsta celui ascuns dupa un panou, informeaza Romania TV. Spre surprinderea tuturor, una dintre participante era chiar marea actrita. Dupa ce a fost "deconspirata",…

- Problema Romaniei e la autorizații, avize, birocrație, spune noul ministrul al Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a dat marți asigurari ca nu vor fi introduse taxe noi. "Romania sta destul de bine fața de alte state din regiune din punct de vedere al nivelului taxelor. Problema e la autorizații, avize,…

- ”As remarca aici o provocare suplimentara careia trebuie sa-i facem fata pe termen mediu, si ma refer aici la faptul ca Uniunea Europeana va traversa o perioada de ample transformari, unele determinate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aceste transformari se vor reflecta in mod sigur…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Acesta a raspuns și la intrebarea moderatotului Ionuț Cristache daca ar vedea-o pe Kovesi președintele Romaniei. Fostul sef al statului a mai dezvaluit ca, in seara turului 2 al prezidențialelor…

- Wilhelm Tartler, unul dintre cei mai cunoscuți producatori de miere ecologica din Romania, reușește sa iși creasca afacerea prin lansarea unor produse apicole neconvenționale, iar acest lucru l-a facut cunoscut in randul consumatorilor tradiționali de miere. El este deținatorul unor rețete ieșite din…

- Ligia continua proiectul ULive Session, cel mai de anvergura proiect live din Romania, cu o varianta inedita a celei mai noi piese „Cealalta ea”. Alaturi de band-ul ei, din care face parte si sotul acesteia, viitoarea mamica Ligia, pune in scena o versiune live a piesei „Cealalta ea”, interpretata impecabil.…

- Solutia opozitiei la criza politica actuala este alegerile anticipate, o idee avansata atat de liberali, cat si de liderul USR, potrivit Digi 24."Orice varianta pe care presedintele o va contura, in urma careia PSD va ajunge in opozitie, va fi sustinuta de noi. In masura in care in urma discutiilor…

- Un spital mic dintr-un oras cu populatie de circa 27.000 de locuitori din Alba face performanta in domeniul medical. Spitalul inregistreaza periodic premiere in ceea ce priveste interventiile chirurgicale realizate aici, care rivalizeaza cu servicii de complexitate ridicata oferite in unitati mult mai…

- USR va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu propunerea de organizare de alegeri anticipate si nu va avansa un nume de premier, a anuntat, marti, presedintele partidului, Dan Barna. "Am avut aproape trei ore de dezbateri cu colegii din Biroul National al USR. Am decis ca mâine…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Niculae Badalau a spus ca și-ar dori ca Mihai Tudose sa ramana premier. "Vom face ce le-am promis romanilor. Sa le facem viața mai buna. Acest Guvern se va numi și va ramane al Partidului Social Democrat. Eu sper ca Mihai Tudose sa ramana premier, nu vad alta soluție. Daca se va forța demiterea…

- S-au vehiculat mai multe scenarii in aceste zile dupa ce premierul a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Totuși, in ultimele zile au aparut informații privind un pact intre Dragnea și un Tudose. In acest context și Gabriela Fiera a spus ca vina e de ambele parți. Astfel, nu e exclus…

- Președintele Vladimir Putin, care vizeaza un al patrulea mandat la prezidențialele din martie, a anunțat miercuri o creștere anticipata a salariului minim de care vor profita, spune el, patru milioane de rusi, scrie AFP.

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- Toth Jozsef, reprezentantul asociatiei Nucifere Regia, a declarat ca investitiile intr-un hectar de livada de nuci sunt cuprinse intre 4.000 si 6.000 de euro, dar beneficiile sunt foarte bune. ”Peste 4 – 5 ani, Romania poate redeveni lider mondial pe segmentul nucului, in conditiile in care se vor…

- Din luna mai a anului 2017, brașoveanul Florin Florea a devenit președintele Federației Romane de Atletism (FRA). Dupa mai bine de 6 luni de la investire, perioada in care atleții romani au trecut printr-o serie de competiții internaționale de anvergura (printre care „Mondialele” de seniori in aer liber,…

- Intrebat despre masura taierii vagoanelor de catre CFR Marfa, Sorin Chinde spune ca ar fi fost bine daca banii obținuți astfel s-ar reinvesti in material rulant. "Daca banii folosiți din taierea acestor vagoane s-ar duce in material rulant nou, ar fi ok. Din ce am ințeles, de fapt banii aștia…

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 11% pe primele 11 luni ale anului, pana la 228 miliarde de lei, arata datele Finantelor publicate ieri, iar intrebarea este daca vor atinge tinta de 255 miliarde de lei pentru tot anul. Cu alte cuvinte, iese sau nu bugetul propus la…

- Europarlamentarul clujean Daniel Buda: "Fermierii trebuie sa fie sprijiniți atunci cand vor sa faca performanța" Europarlamentarul clujean Danile Buda a vizitat in aceste zile o ferma de vaci de carne si a discutat cu fermierii despre problemele cu care acestia se confrunta "Mi s-a adus la cunoștința…

- In Ajunul Craciunului, comunitatea academica din Romania s-a desparțit de una dintre personalitațile definitorii pentru identitatea noastra naționala – Academician IONEL VALENTIN VLAD, Presedintele ACADEMIEI ROMANE. La 74 de ani, dupa o suferința necruțatoare, Acad. IONEL VALENTIN VLAD a indoliat, prin…