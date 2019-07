* Jucatoarea de tenis Irina Camelia Begu (112 WTA) s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si gazduit de Arenele BNR din Capitala, invingand-o in optimi pe slovena Kaja Juvan (nr. 111 mondial) cu 6-4, 6-3. Eliminata anul trecut inca din primul tur la Bucuresti, dupa ce la editia din 2017 reusise sa isi adjudece trofeul, Begu va juca in sferturile de finala ale competitiei bucurestene cu invingatoarea din partida care le opune pe Lara Arruabarrena din Spania si favorita numarul 6 a turneului, germanca Laura Siegemund.

