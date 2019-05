Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonii militare au marcat Ziua Independentei de Stat a Romaniei Credit : observatorulph.ro Ceremonii militare, expozitii, concerte si proiectii de filme au avut loc, astazi, în toata tara, pentru a marca Ziua Independentei de Stat a României, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite…

- * La alegerile europarlamentare din 26 mai se va decide realmente viitorul Europei, cetatenii avand de ales intre partidele traditionale si cele extremiste, care vin cu sloganuri, dar nu cu solutii, a declarat presedintele Klaus Iohannis la Sibiu, inainte de inceperea Summitului informal al sefilor…

- * Summitul de la Sibiu arata ca romanii conteaza in Europa, ca votul lor conteaza si evenimentul trebuie vazut nu ca unul singular, ci intr-un context mai larg, inclusiv cel al alegerilor europarlamentare, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. ''Maine, capitala Europei va fi…

- * Premierul Viorica Dancila a declarat vineri la Nucet, judetul Dambovita, ca asteapta din partea presedintelui Klaus Iohannis motivarea pentru respingerea celor trei propuneri de ministri pentru portofoliile de la Justitie, Fonduri Europene si pentru Romanii de Pretutindeni, urmand ca apoi sa decida…

- * Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, la Techirghiol, referitor la declaratia presedintelui Klaus Iohannis potrivit careia lipsa tratamentului pentru bolnavii cu HIV este "un exemplu revoltator de incapacitate guvernamentala", ca programele nationale de sanatate pot avea intarzieri pentru…

- * 256 de cazuri noi de tuberculoza au fost inregistrate in cursul anului 2018 in judetul Vaslui, se arata intr-un raport intocmit de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, in aceeasi perioada, figurau 211 bolnavi de tuberculoza ramasi in evidenta din cursul anilor trecuti.…

- * Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, vineri, la Targoviste, ca 65% dintre investitiile care se fac la nivel national sunt finantate din fonduri externe nerambursabile. ''O contributie importanta la cresterea economica a tarii noastre o are utilizarea fondurilor europene.…

- * Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Iasi ca pe numele societatii din Bucuresti in care functiona un salon de infrumusetare in care se fac interventii estetice ilegale va fi facuta o plangere penala, precizand ca deja, prin Directia de Sanatate Publica, a fost notificat mallul in care…