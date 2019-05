ŞTIRILE SERII ÎN JUDEŢE - 8 MAI * Summitul de la Sibiu arata ca romanii conteaza in Europa, ca votul lor conteaza si evenimentul trebuie vazut nu ca unul singular, ci intr-un context mai larg, inclusiv cel al alegerilor europarlamentare, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. ''Maine, capitala Europei va fi in Romania. Maine Europa vine in Romania, la Sibiu. Acest summit trebuie inteles foarte bine si importanta lui pentru Romania si pentru romani. Europa vine in Romania, Europa vine la romani. Si acest summit nu trebuie vazut ca un eveniment singular, izolat de restul. Acest summit trebuie vazut intr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Sibiu este orașul in care președintele Romaniei merge in fiecare weekend. Și este orașul in care va avea loc summitul UE. Acest eveniment facut cu sprijinul PPE și concursul lui Donald Tusk este un cadou pentru Klaus Iohannis in an electoral. La summit-ul vor fi prezenți șefii formațiunii europene,…

- * Presedintele Klaus Iohannis a sosit marti la Sibiu pentru a verifica stadiul pregatirilor care au loc in cladirea Primariei unde va avea loc Summitul UE si la Palatul Brukenthal unde va avea loc dineul oficial al oaspetilor europeni. * Un barbat de 69 de ani, din comuna Vizantea-Livezi, a murit, luni…

- * Premierul Viorica Dancila a declarat vineri la Nucet, judetul Dambovita, ca asteapta din partea presedintelui Klaus Iohannis motivarea pentru respingerea celor trei propuneri de ministri pentru portofoliile de la Justitie, Fonduri Europene si pentru Romanii de Pretutindeni, urmand ca apoi sa decida…

- * Un elev al Liceului "Nicolae Balcescu" din Medgidia a fost invitat la faza finala a Olimpiadei Geniilor, ce se va desfasura in iunie in New York - SUA, in urma rezultatelor obtinute la competitii internationale, in ultima etapa a olimpiadei intrand 30 de finalisti din intreaga lume, a informat conducerea…

- * Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, la Techirghiol, referitor la declaratia presedintelui Klaus Iohannis potrivit careia lipsa tratamentului pentru bolnavii cu HIV este "un exemplu revoltator de incapacitate guvernamentala", ca programele nationale de sanatate pot avea intarzieri pentru…

- * Vicepremierul Daniel Suciu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la sediul PSD Arad, ca Guvernul isi asuma scrisoarea transmisa de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, catre publicatia Financial Times, aratand ca "reflecta exact realitatea sistemului judiciar din Romania, este o oglinda…