- Fostul primar Radu Mazare a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 9 ani inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia, plaja si faleza. Radu Mazare a fugit din Romania si se afla in prezent in Madagascar. In acelasi dosar, Cristian Borcea,…

- Dupa un proces de 11 ani, sentința fostului primar al Constanței, Radu Mazare, pune punct unuia din cele mai vechi dosare de coruptie din justiția romana. Procesul retrocedarilor de la malul marii i-a adus fostului primar al Constanței initial patru ani de inchisoare cu suspendare, aminteste Realitatea.net…

- Radu Mazare, fostul primar al Constanței fugit în Madagascar, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 9 ani de închisoare cu executare, transmite Realitatea TV.

- Fostul primar al Constantei a fugit din Romania, unde se afla sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017. Radu Mazare a anuntat ca a solicitat azil politic in Madagascar, tara unde acesta are si unele afaceri.Citește și: SURSE - Crin Antonescu, scos din joc de Ludovic Orban: incepe RAZBOIUL…

- Cristi Borcea a ajuns din nou in sala de tribunal. Omul de afaceri a fost chemat pentru a da explicații intr-un dosar mai vechi. Cristi Borcea a fost chemat in fața magistraților de la Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul retrocedurilor, deschis in urma cu 10 ani, a anunțat replicaonline.ro…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit, vineri, ca pe data de 17 decembrie sa se desfasoare ultimul termen al dosarului privind retrocedarea ilegala a unor terenuri din Constanta si Mamaia, in care sunt judecati, printre altii, Radu Mazare, Cristian Borcea si Nicusor Constantinescu, conform…

