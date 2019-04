ŞTIRILE SERII ÎN JUDEŢE - 8 APRILIE * Pe litoralul Marii Negre continua operatiunea de cautare a coletelor aduse de valuri, pana acum fiind gasite 152 de kilograme de droguri, a anuntat luni DIICOT. Pe 23 martie, peste 800 de kilograme de cocaina au fost gasite intr-o salupa rasturnata pe o plaja dintre localitatile Sfantu Gheorghe si Sulina. Drogurile erau ambalate in 36 de saci si, potrivit estimarilor, ar valora cateva sute de milioane de euro. * Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a anuntat, luni, ca a demarat de urgenta o ancheta administrativa, pentru luarea masurilor ce se impun in urma neregulilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

