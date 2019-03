Stiri pe aceeasi tema

- DNA a transmis Financial Times o adresa pentru a rectifica unele informații nereale prezentate de ministrului Justiție. Asta dupa ce publicația a prezentat o scrisoare primita de la Tudorel Toader in care acesta motiveaza de ce Laura Codruta Kovesi nu ar trebui numita in fruntea Parchetului European.…

- DNA anunta ca, in cursul zilei de 7 martie 2019, a transmis publicației Financial Times o adresa prin care "rectifica unele informații nereale transmise de ministrul Justiției, dl. Tudorel Toader. intr-o scrisoare adresata aceleiași publicații."“Cu referire la scrisoarea transmisa de ministrul…

- El a susținut, astazi, intr-o conferința de presa la sediul PSD Arad ca Guvernul isi asuma scrisoarea transmisa de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, catre publicatia Financial Times, aratand ca "reflecta exact realitatea sistemului judiciar din Romania, este o oglinda a ceea ce s-a intamplat…

- Guvernul a adoptat marti ordonanta de urgenta privind procedura de selectie a procurorului european din partea Romaniei, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a precizat ca aceasta nu se refera la procedura numirii procurorului-sef al Parchetului European, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Laura Codruța Kovesi se afla pe lista scurta a celor trei procurori care candideaza pentru șefia Parchetului European,potrivit unei informari transmise catre președintele PE, Antonio Tajani și lui Tudorel Toader,in calitatea sa de ministru al Justiției din țara care deține președinția Consiliului…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, i-a trimis joi, 24 ianuarie, o scrisoare premierului Viorica Dancila, pe tema posibilei ordonante de urgenta care sa introduca recursul in anulare pentru cei condamnati de completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte in perioada 2014-2018,…