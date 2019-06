Stiri pe aceeasi tema

- Casele luate de o viitura produsa la sfarsitul saptamanii trecute in satul Rachita, de pe Valea Sebesului, nu detineau autorizatie de constructie, potrivit prefectului de Alba, Danut Emil Halalai. Prefectul de Alba a declarat in cadrul unei conferințe de presa, ca in Rachita, este un "numar impresionant"…

- Viitura puternica de ieri seara a produs un adevarat dezastru in satul Rachita, localitatea fiind cea mai afectata de pe Valea Sebeșului. Prioritatea imediata a primarului Florin Morar este sa scoata apa din casele oamenilor. ”Acum a sosit cisterna cu apa, pe drum sunt și alimentele. Incercam pe o cale…

- Au fost purtate discutii cu prefectul Danut Emil Halalai, cu primarii comunelor afectate si cu comanda ISU Alba. Raed Arafat s-a deplasat, potrivit ISU Alba, in teren pentru evaluarea situatiei din zonele afectate de ape si identificarea solutiilor necesare, in sprijinul localnicilor si autoritatilor…

- * Revarsarile de torenti din zona montana au afectat zeci de gospodarii si case in orasul Salistea de Sus, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. Potrivit acestuia, 46 de case au fost afectate de revarsarea apelor si 19 anexe gospodaresti au fost inundate, din care…

