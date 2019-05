Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Sibiu a decis, luni, interzicerea mitingurilor si a comercializarii de bauturi alcoolice in zona Summitului UE, adica in Piata Mare, Piata Mica, Piata Huet si bulevardul Nicolae Balcescu din centrul istoric. Hotararea a fost luata, luni, intr-o sedinta extraordinara a Consiliului…

- Ultimele pregatiri pentru summitul european de la Sibiu Piața Mare din Sibiu. Foto: Ionuț Iamandi La Sibiu se fac ultimele pregatiri pentru summitul european de saptamâna viitoare. Primaria anunta ca accesul pietonilor nu va fi permis pe 9 mai în câteva zone din centrul…

- Oaspetii din Uniunea Europeana care vor sosi la Sibiu pe 9 mai, pentru Summitul informal al sefilor de stat si de guvern din UE, se vor putea bucura, in Piata Mare din centrul orasului, de un spectacol extraordinar al Ansamblului Profesionist "Cindrelul - Junii Sibiului", iar apoi de un concert al…

- * Fostul premier Mihai Tudose, vicepresedinte al Pro Romania si candidat la alegerile europarlamentare, a declarat ca numarul primarilor din judetul Braila care si-au exprimat in scris sustinerea fata de Pro Romania si candidatul acesteia pentru Parlamentul European a ajuns la zece, intre care sapte…

- Parcarile din Piata Mica si Piata Huet, situate in centrul istoric al municipiului Sibiu, se inchid pentru aproximativ o luna de zile, incepand de luni, 15 aprilie, pana pe 16 mai, pentru a permite echipelor Ministerului Afacerilor Externe sa instaleze corturile pentru jurnalistii si traducatorii…

- * Un elev al Liceului "Nicolae Balcescu" din Medgidia a fost invitat la faza finala a Olimpiadei Geniilor, ce se va desfasura in iunie in New York - SUA, in urma rezultatelor obtinute la competitii internationale, in ultima etapa a olimpiadei intrand 30 de finalisti din intreaga lume, a informat conducerea…

- * Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, vineri, la Targoviste, ca 65% dintre investitiile care se fac la nivel national sunt finantate din fonduri externe nerambursabile. ''O contributie importanta la cresterea economica a tarii noastre o are utilizarea fondurilor europene.…

- * Primaria Sfantu Gheorghe va oferi locuri de cazare gratuite pentru pelerinii care vor fi prezenti pe 1 iunie, la Miercurea Ciuc, cu ocazia vizitei Papei Francisc, a declarat joi, primarul municipiului, Antal Arpad. Potrivit edilului, municipalitatea va pune la dispozitia acestora circa 2.000 de locuri…