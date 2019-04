Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus luni ca va propune Autoritatii Nationale pentru Management al Calitatii in Sanatate retragerea acreditarii spitalelor controlate saptamana trecuta – Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti si Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu. „Este apanajul Agentiei…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a facut un control inopinat, in noaptea de vineri spre sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, a gasit mai multe nereguli si a cerut demisia unui director, scrie Agerpres.

- * Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, la Techirghiol, referitor la declaratia presedintelui Klaus Iohannis potrivit careia lipsa tratamentului pentru bolnavii cu HIV este "un exemplu revoltator de incapacitate guvernamentala", ca programele nationale de sanatate pot avea intarzieri pentru…

- * Pilotul instructor de pe avionul scoala DA 42, care a aterizat fortat in zona Aeroportului Tuzla, a fost operat cu succes de ruptura de aorta, interventie realizata in premiera in Clinica de chirurgie cardiovasculara a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Constanta, a declarat managerul unitatii,…

- * Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Iasi ca pe numele societatii din Bucuresti in care functiona un salon de infrumusetare in care se fac interventii estetice ilegale va fi facuta o plangere penala, precizand ca deja, prin Directia de Sanatate Publica, a fost notificat mallul in care…

- Bilantul gripei a ajuns la 54 de morti, dupa ce marți seara, autoritațile au confirmat decesul a inca șase oameni. Cele mai recente victime sunt din București, Prahova, Sibiu și Salaj. Marți dimineața, autoritațile au confirmat un deces de gripa, care a urcat bilanțul la 48 de morți. In cursul serii…