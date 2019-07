Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 33 de ani din Faget, care a omorat in bataie o persoana si a ranit alte cinci, a fost arestat preventiv pentru omor si tentativa de omor. Dupa ce l-au audiat mai bine de zece ore, procurorii au cerut magistratilor Tribunalului Timis arestarea preventiva a suspectului pentru…

- * Locuitorii unei suburbii a municipiului Alba Iulia au fost atentionati, luni dupa-amiaza, prin RO-ALERT, cu privire la prezenta unui urs pe raza localitatii, oamenii fiind sfatuiti sa nu se expuna la pericol si, in caz de nevoie, sa sune la 112. De mai multe zile, ursul a fost observat in zona…

- * Casele luate de o viitura produsa la sfarsitul saptamanii trecute in satul Rachita, de pe Valea Sebesului, erau ridicate in apropiere de albia paraului si nu detineau autorizatie de constructie, nefiind singurele in aceeasi situatie, a declarat, vineri, prefectul de Alba, Danut Emil Halalai. In cadrul…

- Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a declarat ca pe soseaua de centura a Sucevei si pe DN 18 se lucreaza in ritm accelerat. Facand referire la lucrarile de modernizare pe DN 18, Mirela Adomnicai a spus ca in momentul de fata se circula pe asfalt, pe ambele tronsoane cuprinse intre ...

- * Centrul de Transfuzie Sanguina Salaj isi va dubla capacitatea de recoltare a donatiilor de sange si va putea procesa de doua ori mai repede cantitatea colectata in urma achizitionarii unei centrifuge pentru colectarea si procesarea sangelui, echipament finantat de o companie privata, in cadrul…

- * Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihalmeanu, a spalat picioarele a 12 seminaristi si preoti, in cadrul unui ritual prin care inaltul prelat repeta gestul facut de Iisus Hristos, care a curatat, inainte de Cina cea de Taina, picioarele apostolilor sai. *…

- Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a anunțat ca de la inceputul acestui an au fost realizate lucrari de reparații pe majoritatea drumurilor naționale din județ. Mirela Adomnicai a spus ca cele doua Secții de Drumuri Naționale au realizat, pana in prezent, lucrari de plombare a gropilor ...

- * Angajatii Penitenciarului de Minori si Tineri Tichilesti refuza de sase zile sa mai presteze munca suplimentara si ameninta cu blocarea activitatii incepand cu cea de-a zecea zi, se arata intr-un comunicat de presa semnat de presedintele Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare filiala…