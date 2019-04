* Peste 2,7 milioane de lei au fost investiti in modernizarea Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, care devine astfel printre cele mai moderne din Romania, cu conditii de cazare si masuri de securitate la standarde europene. IPJ Alba transmite ca lucrarile de modernizare a Centrului de Retinere si Arestare Preventiva, cu o capacitate de 30 de locuri, in 15 camere de detinere au fost finalizate.



* Aproximativ 1,5 milioane de lei au fost investiti de Consiliul Judetean Galati in modernizarea dupa standarde europene a Centrului…