ŞTIRILE SERII ÎN JUDEŢE - 30 MAI * Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Adrian Vestea, a propus, joi, recompensarea cu o diploma sau o placheta a politistului german, care a devenit celebru dupa implicarea sa in procesul de vot din Munchen. Vestea le-a propus consilierilor judeteni, in cadrul sedintei de joi, sa urmareasca un filmulet in care era relatat modul in care a reactionat politistul german cu origini brasovene in momentul in care a trebuit sa-i anunte pe oamenii care stateau la coada ca s-au inchis urnele.



* Liberalului moldovean Andrei Nastase, absolvent al Universitatii "Stefan cel Mare" din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- *** Incendiul care a izbucnit luni la complexul comercial din Afumati a fost stins, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Potrivit sursei citate, este in curs de desfasurare cercetarea cauzelor de producere a incendiului. *** Gheorghe Stan a fost validat…

- Autor: Stelian ȚURLEA ”Ce aveti cu Europa Occidentala? m-a intrebat un localnic. Si asa aveti prea mult pamant. Defrisati-va Siberia si lasati-ne in pace! – Am vrea s-o facem, am spus, insa pune-te in locul nostru. In Siberia e frig si mocirla, pustietatea e nesfarsita si roiesc tantarii si musculitele.…

- USV inițiaza o serie de acțiuni pentru susținerea brevetarii europene a invențiilor sucevene, incepand cu evenimentul de informare și formare intitulat „Brevetul European – Masa rotunda și Atelier de lucru”, ce se va desfașura in data de 17 aprilie 2019, in cadrul Universitații „Stefan cel Mare” ...

- Ceapa rosie contine antociani, un colorant natural care face parte din categoria antioxidantilor si care este asimilat cu usurinta de organismul uman, dupa cum ne-au spus specialistii de la Facultatea de Inginerie Alimentara a Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava. Ei bine, fara sa detina explicatii…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat ca formatiunea sa este deschisa dialogului cu toate formatiunile politice ce doresc sa evite criza politica, economica si socala care ar putea fi in Moldova, in lipsa unei majoritati parlamentare. Referitor la propunerea Blocului ACUM ca deputatii sa sprijine…

- * Romanii Mircea Lucescu si Stefan Kovacs au fost inclusi de revista France Football pe lista celor mai buni 50 de antrenori din istoria acestui sport, primul fiind pe locul 41, iar al doilea, pe 43. * Sportiva Alina Vuc, care a adus Romaniei in 2017 prima medalie mondiala la lupte feminin,…

- * Trei preoti acuzati in 2017 ca l-au santajat pe fostul episcop Corneliu Barladeanu au fost condamnati definitiv de magistratii de la Curtea de Apel Iasi la inchisoare cu executare, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al institutiei, Diana Micu Cheptene. * Autoritatile din…

- * Un grup de 15 persoane din Targu Mures, condus de seful Salvamont Mures, Kovacs Zoltan Robert, si format din parinti si copii, a reusit sa escaladeze varful Uhuru din Kilimanjaro, inalt de 5.896 de metri. Expeditia pe Kilimanjaro a fost cu atat mai inedita cu cat in grupul de 15 persoane, intre care…