- O cadere de grindina de mari dimensiuni a distrus acoperisurile unor case si parbrizele mai multor masini din Zalau, marti, dupa o ploaie care a durat doar cateva minute. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, Lucian Jacodi, a precizat ca s-au primit…

- Panica și agitație in centrul municipiului, zona Pieței Agroalimentare, atat in randul comercianților, cumparatorilor și trecatorilor prin zona. Motivul? Un exercițiu de simulare cu forțe in teren, realizat de catre Detașamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de…

- Detasamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj a intervenit in dimineata zilei de marti -23 aprilie pentru a inlatura bucati de acoperis desprinse de pe doua imobile din municipiu, din cauza vantului puternic. Astfel, la ora 7.28,…

- Detasamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU”Porolissum” Salaj a intervenit in cursul acestei dimineti, 18- aprilie, ora 9.49, cu doua autospeciale pentru a stinge un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Garceiu, comuna Criseni.…

- Arhiva si acoperisul primariei din Basesti, judetul Maramures, au fost distruse intr-un incendiu declansat miercuri, intr-o anexa a cladirii principale. La lichidarea incendiului au participat mai multe echipaje de pompieri, cu autospeciale cu apa si spuma din Basesti si Farcasa, judetul Maramures,…

- Detasamentul de pompieri Zalau din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj a intervenit in seara zilei de 11 martie, ora 21.56, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa din cartierul Ortelec, de pe strada Bujorilor. La fata locului, unde s-a intervenit…

