Stiri pe aceeasi tema

- * Centrul de Transfuzie Sanguina Salaj isi va dubla capacitatea de recoltare a donatiilor de sange si va putea procesa de doua ori mai repede cantitatea colectata in urma achizitionarii unei centrifuge pentru colectarea si procesarea sangelui, echipament finantat de o companie privata, in cadrul…

- * Patronii Astra Rail au amenintat ca inchid fabrica de vagoane marfa de la Arad, daca salariatii nu reiau lucrul, conform liderilor sindicali, ultima oferta catre angajati fiind o crestere a salariilor de 350 de lei, in doua etape, in acest an, pe care unii sunt dispusi sa o accepte. Patronii au…

- * O serie de evenimente culturale si sociale au fost organizate joi in intreaga tara pentru a sarbatori Ziua Europei, in acelasi timp avand loc si ceremonii militare si religioase pentru a marca Ziua Independentei de Stat a Romaniei si Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi…

- * Premierul Viorica Dancila a declarat vineri la Nucet, judetul Dambovita, ca asteapta din partea presedintelui Klaus Iohannis motivarea pentru respingerea celor trei propuneri de ministri pentru portofoliile de la Justitie, Fonduri Europene si pentru Romanii de Pretutindeni, urmand ca apoi sa decida…

- * O parte din membrii Comisiei pentru cultura din Senat s-au reunit, la Bistrita, in cadrul unei sedinte de lucru in care au fost dezbatute probleme legate de patrimoniul cultural national, accesarea fondurilor culturale si reabilitarea monumentelor istorice, potrivit unui comunicat de presa remis,…

- * Angajatii Penitenciarului de Minori si Tineri Tichilesti refuza de sase zile sa mai presteze munca suplimentara si ameninta cu blocarea activitatii incepand cu cea de-a zecea zi, se arata intr-un comunicat de presa semnat de presedintele Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare filiala…

- * Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat luni, la Timisoara, ca transmite tinerei generatii de procurori Premiul Speranta de la Societatea Timisoara, la care se mai adauga si un Minister Public independent. "(...)Transmit tinerei generatii de procurori acest premiu impreuna cu…

- * Consilierii judeteni braileni au decis majorarea sumelor alocate unor investitii aflate in derulare pe cinci drumuri judetene, pe motiv ca salariul minim in constructii a crescut iar firmele constructoare au amenintat ca opresc lucrul daca in CJ nu se voteaza marirea valorii acelor lucrari. Este vorba…