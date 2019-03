Stiri pe aceeasi tema

- * Raportul de tara realizat de Comisia Europeana, care include Romania in categoria statelor cu dezechilibre, a fost facut pe baza unor informatii luate din presa si puse in contextul gresit, iar oficialii europeni de multe ori doar mimeaza interesul fata de cetatenii UE, in timp ce isi vad de propriul…

- * Un elev al Liceului "Nicolae Balcescu" din Medgidia a fost invitat la faza finala a Olimpiadei Geniilor, ce se va desfasura in iunie in New York - SUA, in urma rezultatelor obtinute la competitii internationale, in ultima etapa a olimpiadei intrand 30 de finalisti din intreaga lume, a informat conducerea…

- * Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea 'Ovidius' din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva,…

- * Actionarii Transgaz, reuniti marti in sedinta ordinara, au respins finantarea planului de investitii al companiei in valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2018-2027, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). * Cartofii au continuat sa se scumpeasca in…

- * Vicepremierul Daniel Suciu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la sediul PSD Arad, ca Guvernul isi asuma scrisoarea transmisa de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, catre publicatia Financial Times, aratand ca "reflecta exact realitatea sistemului judiciar din Romania, este o oglinda…

- * Federatia Romana de Sah a semnat marti un parteneriat de un an cu cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, in urma carora vor avea de beneficiat loturile nationale de seniori, masculin si feminin la toate competitiile din acest an. * Romania participa cu sase sportivi,…

- * Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la aproximativ 6.000 de actiuni de salvare si acordare a primului ajutor pe parcursul anului 2018, fiind salvate peste 7.000 de persoane, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES de presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din…

- * Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca formatiunea politica va sustine un candidat la prezidentiale, propriu sau de la alt partid, cu sanse sa ajunga in turul al doilea cu actualul presedinte, Klaus Iohannis, si a precizat ca o alianta cu PSD este posibila doar…