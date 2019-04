* Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din Romania, cardinalul Lucian, a transmis miercuri un mesaj de solidaritate arhiepiscopului de Paris, Michel Aupetit, in care isi "exprima comuniunea in rugaciune", in aceste "momente de suferinta" provocate de incendiul care a devastat Catedrala Notre-Dame. Mesajul a fost transmis de catre cardinalul Lucian in numele Sinodului Episcopilor si al tuturor credinciosilor greco-catolici romani. * Lumina Sfanta de la Ierusalim va ajunge si in acest an la Suceava, dupa ce presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, a discutat cu IPS Pimen despre…