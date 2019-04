Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a primit luni, 15 aprilie, Premiul „Speranța” al Societații Timișoara. Acesta se afla la Timișoara pentru a participa la o dezbatere inițiata de Societatea Timișoara pe tema justiției – „In apararea justiției independente: procurorii in alerta”.

- Nici ca sa mearga la Bruxelles Laura Codruța Kovesi a fost plasata sub control judiciar de catre procurorii Secției de anchetare a magistraților. Fosta șefa DNA are calitatea de inculpat, fiind pusa in miscare actiunea penala impotriva sa. Printre interdicții este și aceea de a nu parasi țara, chiar…

- * Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a confirmat, vineri, al doilea caz de deces din cauza virusului gripal A-H1 in judetul Braila, a informat seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Braila, Gabriel Ciochina. * Societatea Timisoara este solidara cu Laura Codruta Kovesi…

- * Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu a declarat joi, la Cluj, ca nu a vazut inca echivalarea pe care ministerul i-ar fi dat-o, in anii trecuti, lui Matteo Politi, italianul care pretindea ca este medic de chirurgie plastica, insa a subliniat ca recunoasterea diplomei nu inseamna…

- * Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca formatiunea politica va sustine un candidat la prezidentiale, propriu sau de la alt partid, cu sanse sa ajunga in turul al doilea cu actualul presedinte, Klaus Iohannis, si a precizat ca o alianta cu PSD este posibila doar…