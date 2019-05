Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii este pe ultima suta de metri cu demararea proiectelor spitalelor regionale din tara, in sedinta de Guvern de marti urmand sa fie aprobati indicatorii tehnico-economici pentru prima astfel de unitate spitaliceasca – cea de la Iasi, a declarat luni, la Horezu, ministrul Sorina Pintea.…

- * Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti si-a dat demisia, in urma controlului efectuat de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la finalul saptamanii trecute. Ministrul Sanatatii a declarat, in urma controlului, ca a gasit mizerie in spital, inclusiv in sectiile care erau renovate. * In municipiul…

- * Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, la Techirghiol, referitor la declaratia presedintelui Klaus Iohannis potrivit careia lipsa tratamentului pentru bolnavii cu HIV este "un exemplu revoltator de incapacitate guvernamentala", ca programele nationale de sanatate pot avea intarzieri pentru…

- * Trei preoti acuzati in 2017 ca l-au santajat pe fostul episcop Corneliu Barladeanu au fost condamnati definitiv de magistratii de la Curtea de Apel Iasi la inchisoare cu executare, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al institutiei, Diana Micu Cheptene. * Autoritatile din…

- * Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, va deschide lista pentru alegerile europarlamentare a partidului Pro Romania, a anuntat luni, la Fagaras, liderul formatiunii, Victor Ponta. Potrivit acestuia, experienta pe care Corina Cretu a dobandit-o in Parlamentul Romaniei, dar si in…

- La Spitalul Clinic Nicolae Oblu din Iași a fost folosit marți in premiera cel mai performant robot destinat chirurgiei spinale și neurochirurgiei pentru efectuarea unei operații de coloana vertebrala.Citește și: Inca doi barbați au murit de gripa. Totalul morților a ajuns la 140 Ministrul…

- * Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Iasi ca pe numele societatii din Bucuresti in care functiona un salon de infrumusetare in care se fac interventii estetice ilegale va fi facuta o plangere penala, precizand ca deja, prin Directia de Sanatate Publica, a fost notificat mallul in care…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca deficitul de medici anestezisti din spitalele din Romania va fi rezolvat in aproximativ doi ani. ‘Ministerul Sanatatii a scos anul trecut foarte multe locuri la rezidentiat. Din pacate, un medic anestezist…