Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, drumul va fi inchis in intervalul sambata, ora 6,00 - duminica, ora 20,00 (ora Ungariei).In perioada mentionata, pe teritoriul Ungariei, traficul va fi dirijat de catre Politie pe sectiuni, in…

- * Prefectul Harghitei, Jean-Adrian Andrei, a declarat in sedinta Colegiului Prefectural ca in urma transmiterii duminica seara a mesajului RO-ALERT privind pericolul de viitura si inundatii in zona satului Valea Rece, peste 100 de persoane s-au autoevacuat din locuinte. El a afirmat ca a fost evitata…

- * Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat vineri, la conferinta internationala "Black Sea and Balkans Security Forum" ce se desfasoara in statiunea Mamaia, ca evolutia securitatii in regiunea Marii Negre presupune ingrijorari serioase, cea mai mare ingrijorare fiind Rusia. "Atitudinea…

- * Centrul de Transfuzie Sanguina Salaj isi va dubla capacitatea de recoltare a donatiilor de sange si va putea procesa de doua ori mai repede cantitatea colectata in urma achizitionarii unei centrifuge pentru colectarea si procesarea sangelui, echipament finantat de o companie privata, in cadrul…

- * Revarsarile de torenti din zona montana au afectat zeci de gospodarii si case in orasul Salistea de Sus, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. Potrivit acestuia, 46 de case au fost afectate de revarsarea apelor si 19 anexe gospodaresti au fost inundate, din care…

- * Summitul de la Sibiu arata ca romanii conteaza in Europa, ca votul lor conteaza si evenimentul trebuie vazut nu ca unul singular, ci intr-un context mai larg, inclusiv cel al alegerilor europarlamentare, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. ''Maine, capitala Europei va fi…

- * Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihalmeanu, a spalat picioarele a 12 seminaristi si preoti, in cadrul unui ritual prin care inaltul prelat repeta gestul facut de Iisus Hristos, care a curatat, inainte de Cina cea de Taina, picioarele apostolilor sai. *…

- * Angajatii Penitenciarului de Minori si Tineri Tichilesti refuza de sase zile sa mai presteze munca suplimentara si ameninta cu blocarea activitatii incepand cu cea de-a zecea zi, se arata intr-un comunicat de presa semnat de presedintele Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare filiala…