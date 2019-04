Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului de Neurochirurgie ‘Prof. dr. Nicolae Oblu’ din Iasi a anuntat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a primit acreditarea pentru organizarea de cursuri adresate studentilor cat si medicilor din Europa interesati de patologia spinala. Managerul spitalului, dr. Lucian Eva,…

- Spitalul de Neurochirurgie a devenit centru acreditat AOSPINE. Acesta este singurul din tara, iar in toata Europa sunt doar 20 de astfel de centre. Spitalul din Iasi va putea pregati medici din Europa in patologia spinala. Cinci ani a durat tot procesul. Dr. Lucian Eva, managerul spitalului, spune ca…

- * Romania si-a lansat oficial candidatura pentru organizarea in zona Brasov a editiei de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret din anul 2024 in cadrul unui eveniment organizat joi, la care au participat presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, si ministrul Tineretului si Sportului,…

- In data de 4 aprilie 2019, ora 13:00 CET/14:00 EET, Comisia Europeana va da startul unei noi serii de inscrieri pentru WiFi4EU. Municipalitațile și grupurile de municipalitați din UE interesate se vor putea inscrie pana in data de 5 aprilie 2019, ora 17:00 CET/ 18:00 EET. Uniunea Europeana pune la dispoziție,…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgența “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași au salvat viața unui barbat de aproximativ 60 de ani cu ajutorul robotului Mazor X. Managerul spitalului, dr.prof. Lucian Eva a precizat ca pacientul a avut o fractura de coloana la nivelul vertebrei L1, dupa ce a suferit un cumplit…

- Cel mai performant robot in chirurgie spinala și neurochirurgie din Europa dat in folosința intr-un spital romanesc. Anunțul a fost facut de Sorina Pintea, ministrul Sanatații care a participat la eveniment. „In aceasta dimineața m-am aflat la Iași, unde am participat la lansarea celui mai performant…

- * Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Iasi ca pe numele societatii din Bucuresti in care functiona un salon de infrumusetare in care se fac interventii estetice ilegale va fi facuta o plangere penala, precizand ca deja, prin Directia de Sanatate Publica, a fost notificat mallul in care…

- La Spitalul de Neurochirurgie din Iasi se va efectua, astazi, o interventie chirurgicala in premiera in Europa de Rasarit, in timpul careia va fi folosit un robot chirurgical intitulat Mazor X. La eveniment este asteptat sa participe Ministrul Sanatatii Sorina Pintea. Dupa ora 14:00, Ministrul Sorina…