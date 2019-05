* Peste 300 de elevi din judetele Harghita, Covasna, Mures si Brasov s-au intrecut la un concurs de limba romana, devenit traditional si care in acest an inregistreaza un record de participare. Concursul de competente lingvistice in limba romana pentru minoritati "Carte frumoasa, cinste cui te-a scris!", ajuns la a XVI-a editie, se adreseaza elevilor din clasele V-XII de la scolile cu predare in limba maghiara si se desfasoara la Colegiul National "Marton Aron" din Miercurea Ciuc. * Doua proteste au avut loc la sosirea premierului Viorica Dancila in judetul Arad, la Primaria Lipova si la Prefectura…