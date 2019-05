* Pretul fara taxe al benzinei pe piata din Romania a scazut sub media europeana, in timp ce pretul motorinei este in continuare mai mare cu 2%, arata ultimele date ale publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES.



* Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii februarie 2019, la 1.027.060 persoane, in crestere cu 0,43% fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.



* Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 274 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de certificate…