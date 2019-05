Stiri pe aceeasi tema

- * Pe litoralul Marii Negre continua operatiunea de cautare a coletelor aduse de valuri, pana acum fiind gasite 152 de kilograme de droguri, a anuntat luni DIICOT. Pe 23 martie, peste 800 de kilograme de cocaina au fost gasite intr-o salupa rasturnata pe o plaja dintre localitatile Sfantu Gheorghe si…

- Acesta a precizat ca formula privind utilizarea unui nou indice de referinta bazat pe tranzactiile interbancare este o formula discutata cu BNR. "Uitati-va pe ultimele luni ce a insemnat ROBOR la cotatii, ce inseamna acest nou indice de referinta bazat pe tranzactii interbancare si o sa vedeti…

- * Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sesizat Consiliul Concurentei cu privire la faptul ca OMV Petrom si Romgaz nu pun la dispozitia pietei intreaga cantitate de gaze, ceea ce a determinat autoritatea de concurenta sa demareze o ancheta in acest sens, au declarat,…

- * Consiliul Concurentei a declansat o investigatie sectoriala pe piata serviciilor de inscriere a avizelor de ipoteca sau a altor garantii reale mobiliare in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM (fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare), informeaza institutia printr-un…

- * Statul roman nu are intentia ca prin Ordonanta 114 sa ia vreun ban de la Pilonul II, ci doar a dat posibilitatea deponentilor de a-si transfera contributiile pe viitor, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Parlament. * Consiliul Concurentei nu a gasit dovezi…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost consultata inainte de adoptarea OUG 114/2018, pentru ca populatia sa nu fie afectata de eventuale cresteri de preturi, a anuntat, luni, ministrul Energiei, Anton Anton, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta anunța…

- * Pilotul instructor de pe avionul scoala DA 42, care a aterizat fortat in zona Aeroportului Tuzla, a fost operat cu succes de ruptura de aorta, interventie realizata in premiera in Clinica de chirurgie cardiovasculara a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Constanta, a declarat managerul unitatii,…

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, la Iernut, ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului 114/2018 are la baza o prevedere europeana si a fost adoptata cu scopul de a stopa cresterea pretului la gaze naturale si la energia electrica.