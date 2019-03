* Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sesizat Consiliul Concurentei cu privire la faptul ca OMV Petrom si Romgaz nu pun la dispozitia pietei intreaga cantitate de gaze, ceea ce a determinat autoritatea de concurenta sa demareze o ancheta in acest sens, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din sectorul energetic.



* Ion Tiriac este singurul roman inclus in cea mai recenta editie a topului miliardarilor, publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, care il plaseaza pe locul 1.818 la nivel mondial.



…