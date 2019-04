ŞTIRILE SERII - ECONOMIC - 5 APRILIE * Comisia Europeana (CE) a identificat deficiente grave si structurale in datele privind calitatea aerului masurate de Reteaua de monitorizare din Romania si raportate la Bruxelles, iar in realitate situatia ar putea fi mult mai grava decat cea transmisa efectiv, reiese din Raportul de tara privind evaluarea din 2019 a punerii in aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR), intocmit de forul european, si publicat vineri.



* Rata de reciclare a deseurilor municipale ramane foarte scazuta in Romania, fiind de 14%, si include 7% din reciclarea materialelor si 7% din compostare, releva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a identificat deficiente grave si structurale in datele privind calitatea aerului masurate de Reteaua de monitorizare din Romania si raportate la Bruxelles, iar in realitate situatia ar putea fi mult mai grava decat cea transmisa efectiv, reiese din Raportul de tara privind evaluarea…

- Crețu se apara: Azi nu este o activitate electorala, este o actiune organizata de reprezentanta Comisiei Europene in fiecare an Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si comisarul pentru politici regional, Corina Cretu, au avut un schimb de replici dure, cu ocazia prezentarii semestrului european,…

- * Raportul de tara realizat de Comisia Europeana, care include Romania in categoria statelor cu dezechilibre, a fost facut pe baza unor informatii luate din presa si puse in contextul gresit, iar oficialii europeni de multe ori doar mimeaza interesul fata de cetatenii UE, in timp ce isi vad de propriul…

- STIRILE SERII * Peste 1.000 de baraje nu indeplineau, in 2017, conditiile de siguranta, existand riscul producerii unor catastrofe cu efecte semnificative asupra populatiei, proprietatilor si mediului, se arata in "Raportul Public pe anul 2017" al Curtii de Conturi, postat pe site-ul institutiei.…

- * Ponderea pensiilor private in Produsul Intern Brut a urcat, la sfarsitul anului trecut, la 5,22%, comparativ cu 4,84% in decembrie 2017, in timp ce valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a atins 49,60 miliarde de lei (10,64 miliarde de…

- * Antreprenorii se vor plictisi de prezenta mea, dar trebuie sa terminam loturile de autostrazi si tronsoanele de cale ferata aflate in executie, iar cat timp Romania si romanii vor autostrazi eu cred ca daca ne oprim si 15 minute ne costa foarte mult, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan…

- * Actionarii Transgaz, reuniti marti in sedinta ordinara, au respins finantarea planului de investitii al companiei in valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2018-2027, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). * Cartofii au continuat sa se scumpeasca in…

- * Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru nepunerea corecta in aplicare a anumitor cerinte prevazute de Directiva privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE) si de Regulamentul privind siguranta furnizarii de gaze (Regulamentul UE 2017/1938), informeaza…