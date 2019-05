Stiri pe aceeasi tema

- STIRILE SERII * Peste 70% din productia de energie electrica a tarii este asigurata din surse regenerabile, marti dupa-amiaza, Romania exportand peste 1.300 de MW, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica si analizate de AGERPRES.…

- * Relatiile dintre Romania si Rusia s-au tensionat in ultimul timp, iar in acest stadiu nu se poate intrevedea o perspectiva clara de recuperare a Tezaurului Romaniei trimis la Moscova, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Ioan Scurtu, fostul presedinte al 'Comisiei romano-ruse pentru studierea problemelor…

- * Cei mai mari zece beneficiari de subventii din agricultura, cu activitati atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic, au incasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro (29,61 milioane de euro), SC Agricost SA din judetul Braila fiind pe primul loc in acest top, cu 9,18 milioane de euro,…

- * Peste 23 de milioane de euro vor intra luni, 13 mai, in conturile beneficiarilor Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) care au depus, in luna aprilie, cereri de plata la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru proiecte de investitii, a anuntat, vineri, Ministerul…

- * Raportul de tara realizat de Comisia Europeana, care include Romania in categoria statelor cu dezechilibre, a fost facut pe baza unor informatii luate din presa si puse in contextul gresit, iar oficialii europeni de multe ori doar mimeaza interesul fata de cetatenii UE, in timp ce isi vad de propriul…

- STIRILE SERII * Peste 1.000 de baraje nu indeplineau, in 2017, conditiile de siguranta, existand riscul producerii unor catastrofe cu efecte semnificative asupra populatiei, proprietatilor si mediului, se arata in "Raportul Public pe anul 2017" al Curtii de Conturi, postat pe site-ul institutiei.…

- * Antreprenorii se vor plictisi de prezenta mea, dar trebuie sa terminam loturile de autostrazi si tronsoanele de cale ferata aflate in executie, iar cat timp Romania si romanii vor autostrazi eu cred ca daca ne oprim si 15 minute ne costa foarte mult, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan…

- * Directiva Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) de a suspenda zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX-8 si 9 nu afecteaza compania TAROM, pentru ca nu operam astfel de aeronave, precizeaza operatorul aeronautic, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. * Parcul auto national din…