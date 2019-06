ŞTIRILE SERII - ECONOMIC - 3 IUNIE

* Deficitul bugetului general consolidat a crescut de peste doua ori in luna aprilie 2019, ajungand la 11,4 miliarde de lei (1,1% din PIB), fata de 5,5 miliarde de lei (0,54% din PIB) cat s-a consemnat la finele lunii martie 2019, conform datelor operative de executie ale Ministerului Finantelor Publice, publicate luni pe site-ul institutiei.



* Incompetenta, coruptia si politizarea din sistemul fiscal trebuie eliminate, iar pe partea de administrare fiscala este necesara o schimbare radicala, sustine ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.



Sursa articol: agerpres.ro

