- Raportul de tara realizat de Comisia Europeana, care include Romania in categoria statelor cu dezechilibre, a fost facut pe baza unor informatii luate din presa si puse in contextul gresit, iar oficialii europeni de multe ori doar mimeaza interesul fata de cetatenii UE, in timp ce isi vad de propriul…

- OUG 114/2018 a atins foarte multe interese si s-au plimbat foarte multe scrisori in aceasta perioada, a afirmat, vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, precizand ca nu a vazut o astfel de rezistenta din anii 90 pana in prezent. "Sunt grupuri tinta care isi sustin interesele si s-au…

- Guvernul va modifica saptamana viitoare OUG 114/2018 printr-o noua ordonanta de urgenta, iar una din principalele modificari va fi stabilirea ROBOR in functie de tranzactiile interbancare si zilnice pe trimestrul anterior, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a fost intrebat…

- Contre între Eugen Teodorovici și Corina Crețu la o dezbatere organizata de reprezentanța Comisiei Europene la București. Dupa ce ministrul Finanțelor a acuzat Comisia Europeana ca „mimeaza dialogul și respectul fața de cetațeni”, iar comisarul desemnat de România este în…

- STIRILE SERII * Peste 1.000 de baraje nu indeplineau, in 2017, conditiile de siguranta, existand riscul producerii unor catastrofe cu efecte semnificative asupra populatiei, proprietatilor si mediului, se arata in "Raportul Public pe anul 2017" al Curtii de Conturi, postat pe site-ul institutiei.…

- * Ponderea pensiilor private in Produsul Intern Brut a urcat, la sfarsitul anului trecut, la 5,22%, comparativ cu 4,84% in decembrie 2017, in timp ce valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a atins 49,60 miliarde de lei (10,64 miliarde de…

- * Statul roman nu are intentia ca prin Ordonanta 114 sa ia vreun ban de la Pilonul II, ci doar a dat posibilitatea deponentilor de a-si transfera contributiile pe viitor, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Parlament. * Consiliul Concurentei nu a gasit dovezi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, participa miercuri la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania. Saptamana trecuta, Asociatia Municipiilor din...