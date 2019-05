Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Capitalei vor circula in cel mult doi ani cu 100 de tramvaie moderne si 100 de autobuze electrice, la care se vor adauga alte 230 de tramvaie si autobuze hibrid, a declarat, miercuri, Aura Raducu, director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov…

- Locuitorii Capitalei vor circula in cel mult doi ani cu 100 de tramvaie moderne si 100 de autobuze electrice, la care se vor adauga alte 230 de tramvaie si autobuze hibrid, a declarat, miercuri, Aura Raducu, director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov…

- Locuitorii Capitalei vor circula in cel mult doi ani cu 100 de tramvaie moderne si 100 de autobuze electrice, la care se vor adauga alte 230 de troleibuze si autobuze hibrid, a declarat, miercuri, Aura Raducu,...

- Locuitorii Capitalei vor circula in cel mult doi ani cu 100 de tramvaie moderne si 100 de autobuze electrice, la care se vor adauga alte 230 de tramvaie si autobuze hibrid, a declarat, miercuri, Aura Raducu, director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport

- * O serie de evenimente culturale si sociale au fost organizate joi in intreaga tara pentru a sarbatori Ziua Europei, in acelasi timp avand loc si ceremonii militare si religioase pentru a marca Ziua Independentei de Stat a Romaniei si Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi…

- *Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in mai 2019 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,08 miliarde de lei, din care 400 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 3,2 miliarde de lei prin redeschiderea unor emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- STIRILE SERII * Vremea se va mentine instabila in urmatoarele 48 de ore in majoritatea regiunilor si cu toate ca valorile termice diurne vor ajunge pana la 22 de grade Celsius, innorarile si ploile nu vor lipsi, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al Administratiei…

- * Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat placut surprins dupa o vizita neanuntata efectuata vineri pe santierul autostrazii Lugoj-Deva, estimand ca lucrarile vor fi finalizate la termen, si a anuntat ca astfel de controale inopinate se vor inmulti, potrivit unei postari pe pagina sa de…