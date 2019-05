* Consiliul Uniunii Europene a numit marti in functie un nou membru la Curtea de Conturi Europeana (ECA): vicepremierul Romaniei, Viorel Stefan, care il va inlocui pe George Pufan, al carui mandat urmeaza sa expire, se arata intr-un comunicat al institutiei. * Constructorii Autostrazii Ploiesti-Brasov ar putea primi 100 de milioane de euro daca termina lucrarea cu un an mai devreme, dar ar putea fi si penalizati cu aceeasi suma daca intarzie cu un an finalizarea lucrarilor, a afirmat, marti, Ion Ghizdeanu, presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). * Bancile nu au participat…